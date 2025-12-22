【第11話】 12月22日 公開

竹書房は12月22日、原作・三田白兎氏、キャラクター原案・村上ゆいち氏、マンガ・乙倉りんご氏によるマンガ「夫婦で営むモンスターファーム ～目指せ、まったりスローライフ～」を竹コミ！に公開した。

本作はフルダイブVRゲームの中でモンスターを飼うことを楽しみにしている夫婦プレイヤーのほのぼのした日常を綴ったマンガ。竹コミ！では他に第10話なども無料で公開されている。

【あらすじ】

動物好き新婚夫婦のイチャラブ・テイマーライフ♪

フルダイブVRゲーム「フリーフロンティアオンライン」を購入した新婚夫婦、隼人と里奈。

プレイする目的は、好きなだけモンスターをモフること！！！

動物アレルギーのせいでペットを飼うことができない２人は、ゲームの中でならもふもふと好きなだけ触れあうことができると思いつき、テイマー職でゲームをスタートする。

モンスターたちとのんびり過ごすことを目的に始めたはずだけど、気づけばガチ勢よりも活躍しちゃったり...！？

モンスターたちに囲まれての触れあいスローライフ！

（C）三田白兎・乙倉りんご・村上ゆいち / 竹書房