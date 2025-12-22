企業の景気に関する現状の受け止めや今後の見通しを示す日銀の短観が公表されました。



県内全体の景況感は3期ぶりに改善していて、日銀秋田支店の種村知樹支店長は「希望が持てる内容だった」と述べました。



年に4回、3か月ごとに出される日銀短観、今回が今年最後の公表です。



日銀秋田支店は、今月12日までの約1か月の間に県内企業141社を対象に景気に関する現状の受け止めや今後の見通しを聞きました。





景気が良いと答えた企業の割合から、悪いと答えた企業の割合を引いた業況判断指数は全産業でプラス4で前回から5ポイント上昇しています。改善は3期ぶりです。製造業では食料品の回復が目立ち、非製造業では卸売と運輸・郵便が大きく改善しました。日銀秋田支店は、背景に原材料とエネルギー価格の上昇が一服した影響があると分析しています。日銀秋田支店 種村知樹支店長「県内の企業の景況感は今回に限っては明確に改善したというふうに思っています。そういう意味では、終わり良ければ全て良しとまでは言いませんけれども、今回はちょっと希望が持てる内容だったかなというふうにそういう印象を持っています」この一年について、種村知樹支店長は「洋上風力発電の事業者の撤退やクマの異常出没など、ネガティブな出来事もあったが、景況感に思ったよりも深くは影響しなかった。」と振り返り、「一過性で終わってくれれば県全体の経済としては吸収していける」という見方を示しています。先行き、来年については、「物価は簡単には下がらず、最低賃金の引き上げなどもあり県内企業にとって挑戦的な環境が続くと思うが、しっかりと結果を出していただけるのではないか」と、期待の言葉を述べました。