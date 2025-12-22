【スシロー】「天然本鮪大とろ」入りのお得な7貫盛りが22日から登場。年末年始にぴったりの贅沢ネタがたっぷり。

スシローは、2025年12月22日から、全国の店舗で「冬のうまいもん祭」を開催しています。

年末年始を豪華に彩るおすしが登場

「冬のうまいもん祭」では、部位や仕立ての異なる天然本鮪を使用した7貫盛りが登場。

あわせて、国産ブランド黒毛和牛を使ったすしや、アワビ、金目鯛など、冬の贅沢ネタも楽しめます。

・天然本鮪7貫盛り

価格は1200円〜。

販売期間は12月22日から26年1月18日までですが、販売予定総数80万食が完売次第終了します。

・黒毛和牛ローストビーフにぎり

価格は360円〜。

販売期間は12月22日から26年1月6日までですが、販売予定総数26万食が完売次第終了します。

・うにとネギトロ包み 数の子バラコのせ

価格は260円〜。

販売期間は12月22日から26年1月6日までですが、販売予定総数22万食が完売次第終了します。

・金目鯛の炙り

価格は280円〜。

販売期間は12月22日から26年1月6日までですが、販売予定総数67万食が完売次第終了します。

・デカえび天うどん

価格は400円〜。

販売期間は12月22日から26年1月6日までですが、販売予定総数31万食が完売次第終了します。

他にも、「うにと黒毛和牛包み ランプフィッシュキャビア」（480円〜）、「まるごとアワビフライにぎり」（360円〜）、「金華〆さば」（180円〜）、「たら白子のあんかけ茶碗蒸し」（300円〜）が登場します。

各店舗の販売状況・価格は、公式アプリ・公式サイトから確認できます。

なお、持ち帰り専門店「スシロー To Go」と「京樽・スシロー」では、取り扱いがありません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では持ち帰りを実施していません。

価格は店舗によって異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部