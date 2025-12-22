RPGの始祖とも言われ、「ドラゴンクエスト」シリーズや「ファイナルファンタジー」シリーズへ影響を与えた「Wizardry」シリーズの完全新作3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』のコミカライズ作品『Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～』第1巻がドリコムより2026年2月20日に発売される。

【画像】重厚な「ウィザードリィ」の世界

全世界200万DLを突破した同ゲーム初のコミカライズとなる本作品。脚本は浜村俊基が、作画を藤澤紀幸が務めている。二人は『エロゲの太陽』（小学館 ※1）や『天牢のアヴァロン』（講談社）といったオリジナルから『呪剣の姫のオーバーキル』（原作：川岸殴魚・キャラクター原案：so品／小学館）といったライトノベルのコミカライズ、アニメ『超人学園ゴウカイザー』のコミカライズ（徳間書店 ※2）まで手がけてきたベテラン。※1：原作：はまむらとしきり・作画：村正みかど名義※2：藤澤が村正帝名義で執筆

藤澤はそもそも1ファンとしてゲームをプレイし、「イラストを描きまくっていた」という。浜村も「ウィザードリィはずっと青春でした」とコメントしており、「ウィザードリィ」愛を多分に持つ両名の手で重厚な世界観が描き出されている。

単行本の初回出荷分には、第1巻に登場する冒険者が排出対象となる『Wizardry Variants Daphne』のゲーム内アイテム【名もなき最後の遺骸】がもらえる特典コードが封入される。

■あらすじ『奈落』の呪いに立ち向かう新たな冒険譚、開幕――。

100年に一度、世界を蝕む呪われた迷宮『奈落』。

その最奥に君臨する大異形・ヘルムートに、国王が囚われたという報せが届く。王国は深い絶望に包まれ、誰もがその終わりを予感した。そんな中、ただひとりの男が、静かにギルド酒場へやってくる。彼の名はアレン。己の存在を刻むため、そして世界に溢れ出した絶望に抗うため、彼は『奈落』の深淵へと挑む。

これは、『はじまりの奈落』で紡がれる、新たな冒険者の物語。

（文=リアルサウンド ブック編集部）