多人数のインタビューを収録する場で、「Insta360 Ace Pro 2」を使うことが多くなった。インタビュー自体は動画ではなくテキストでコンテンツ化するのだが、音声だけ録音しておくよりも、広角で動画に撮っておけば誰が話しているかがわかりやすい。

ただし「Insta360 Ace Pro 2」の内蔵マイクは、（カメラの設置が話者から遠いこともあり）それほど高音質に録音できない。そのため、他社カメラ用のショットガンマイクで別に録音した音声ファイルを、Insta360 Ace Pro 2で撮った動画に編集ソフトでミックスしている。聞き取りやすい音質に満足はしているが、準備・後処理ともにそこそこ面倒なうえ、マイクの電池管理や運搬も煩わしく感じていた。

今回見つけたセール品は、「Insta360 Ace Pro 2」「Insta360 X5」などで使用できる純正のワイヤレスマイク。これを「Insta360 Ace Pro 2」とBluetoothで接続して話者のそばに置けば、内蔵マイク以上に聞き取りやすい音声が、映像と共に記録されている……はず。

定価で8,800円とそれなりに高価な商品なので、20%OFFになっているのは結構うれしい。ノイズキャンセリング機能も使えるらしいので試してみたい。