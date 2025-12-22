全国の小中学生を対象にした体力テストの結果が公表され、山形県は全ての調査対象で２年ぶりに全国平均を上回ったことが分かりました。

調査は、今年４月から７月にかけて、全国の小学５年生・中学２年生およそ１万４０００人を対象に行われました。

項目は「上体起こし」や「５０メートル走」など８種目です。

山形県の各種目の合計点は、小学５年生男子が５３．８０（＋０．７７）女子が５５．３５（＋１．３７）中学２年生男子が４３．０１（＋０．９５）女子が４８．３０（＋０．８４）となり、全ての調査対象で２年ぶりに全国平均を上回りました。

特に、中学２年生男子は調査開始（２００８年）以降で最も高い合計点となり、全ての種目で全国平均を上回る結果となっています。全ての種目で全国平均を上回るのは２００９年以来です。

■グラウンドのレーンやコートが体力向上に？

県では、地区ごとに有識者などを招いて結果を分析し各学校にフィードバックする「体力向上対策会議」を開催してきました。

ここでは体力向上につながる事例が共有されていて、例えば、学校のグラウンドに走るためのレーンやボール競技のコートなどをかいておくと、子どもたちが自発的にカラダを動かすようになったことなどが報告されているということです。

県教育委員会では、「学校と連携した取り組みが今回の結果に繋がったのではないか」と分析していて、引き続き、児童生徒の体力・運動能力向上に取り組んでいきたいとしています。