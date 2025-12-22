今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第61回（2025年12月22日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

銀二郎からの手紙

第12週の終わりに銀二郎（寛一郎）からの手紙が来て、次週予告で恋愛ドラマみたいな雰囲気を想像させた『ばけばけ』。だが、第13週「サンポ、シマショウカ。」（演出：村橋直樹）のはじまりはまたしても怪談だった。

「侍が箱の中をゆっくりと開けた。ぬるりと温かい嫌な匂いと何かが転がる音――」

転がったのは――。

ぎゃーー。

不穏な劇伴が流れ、「小豆とぎ橋」という怪談をトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）は語っている。

蛇（渡辺江里子）と蛙（木村美穂）が、ヘブン先生（トミー・バストウ）はただ怪談が気に入ったというだけではなく、怪談のことを『日本滞在記』に書いているのだと説明。決して趣味ではなく、れっきとした仕事なのだ。

「そして滞在記が書き終わると、ヘブン先生は――」

「ヘブン先生は――」

外国に帰ってしまうのでございます。ぎゃー。

その事実を錦織（吉沢亮）から聞いたトキは不安にかられる。おずおずと「お帰りになられますか、滞在記が書き上がったら――」と聞く。

「なんて？」「日本語が」と ヘブンは意味がわからないそぶりをする。トキはそれ以上言葉を尽くさず、「小豆とぎ橋」をもう1回語りだす。

ここで気になるのは、「お帰りになられますか、滞在記が書き終わったら」の意味がほんとうにヘブンにはわからなかったのかということだ。そんなに難しい日本語ではなさそうなのに。曖昧（あいまい）にしたようにも思える。

こうして丑三つ時まで怪談を語ったトキ。翌朝、フミ（池脇千鶴）から銀二郎からの手紙を受け取る。

手紙には何が――。

