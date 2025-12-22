「面白いですね」にやりと笑った冨安健洋が描く日本代表復帰への“最高のシナリオ”「アーセナルファンにも挨拶できていないんで…」

「面白いですね」にやりと笑った冨安健洋が描く日本代表復帰への“最高のシナリオ”「アーセナルファンにも挨拶できていないんで…」