「面白いですね」にやりと笑った冨安健洋が描く日本代表復帰への“最高のシナリオ”「アーセナルファンにも挨拶できていないんで…」
オランダの強豪アヤックスへの加入が決定した冨安健洋が12月21日、囲み取材に対応。2024年６月から遠ざかっている日本代表について言及した。
冨安が不在の間、森保ジャパンは北中米ワールドカップの最終予選を首位で通過し、10月には王国ブラジルから歴史的初勝利を挙げた。その日本代表を外からどう見ていたのか。
「自分にフォーカスしている部分もありました。その中で日本代表の活動というのはもちろん気にはしていましたけど、どちらかというと自分にフォーカスして、それはこれからも変わらないと思うので。よりこれからの期間は自分にフォーカスをするべきかなと思います」
来年３月には、聖地ウェンブリーでのイングランド代表戦が決定している。アーセナル時代、４年を過ごしたロンドンでのビッグマッチだ。
27歳のDFは、「もちろんそこは目指していますし、そこでイングランドと対戦できたら面白いですね。ウェンブリーで」と話し、にやりと笑った。
「結局、アーセナルファンにも挨拶できていないんで、ピッチ上でというか。ちゃんとそこで、自分の元気な姿をアーセナルファンにも見せることができたら最高のシナリオかなと思います。けどまあ、本当に１日１日やっていくしかないんで。目の前のことを１個１個、全力でやっていくだけかなと思います」
アヤックスでの実戦復帰は、１月を目標にしているという。そこから約２か月での代表復帰。昨シーズンはほぼプレーしていない点を考慮すると、簡単ではないかもしれない。
それでも、期待せずにはいられない。サムライブルーの22番をつけて、ウェンブリーのピッチに立つ冨安の姿を。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】アヤックスと契約した冨安が板倉と再会した激アツシーン
