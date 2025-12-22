日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSが更新され、“オールアップ集”が公開された。

■妻夫木聡＆目黒蓮、ガッツポーズににじむ達成感

投稿された動画には、競馬場を背景に花束を手にした妻夫木聡と目黒蓮（Snow Man）の姿が映し出されている。

ネイビーのスーツにボルドーのネクタイを合わせた妻夫木は、両腕を高く掲げたガッツポーズを披露。充実感あふれる表情が印象的で、目元には涙がにじんでいるようにも見える。

一方の目黒も、黒のダブルスーツに赤みのあるブラウン系ベースのペイズリー柄ネクタイを合わせたクラシカルな装いで、妻夫木と楽しげに話さした後、拍手とともに晴れやかな笑顔を浮かべている。

さらに、花束を抱え肩を組んで満面の笑顔を見せる2ショットも公開され、撮影期間を走り抜けた達成感と、深い信頼関係が伝わるカットとなっている。

そのほか、松本若菜、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠、木場勝己、中川大志、関水渚、長内映里香、秋山寛貴、三浦綺羅、市原匠悟、小泉孝太郎、黒木瞳、沢村一樹といった作品を支えたキャスト陣のクランクアップシーンや写真も続々と登場。

佐藤浩市のクランクアップには妻夫木が駆けつけ、ふたりが熱いハグを交わす様子も収められている。

動画の終盤には再び妻夫木と目黒が映し出され、ふたりで拳を高く掲げる姿も。その後、妻夫木と目黒のクランクアップに駆けつけた佐藤、松本を交えた4ショットで締めくくられた。

SNSでは「チームロイヤルファミリー最高」「皆さんお疲れ様でした」「素敵な作品をありがとうございました」「充実感のあるめちゃめちゃいい笑顔」「泣けてくる」「完全にロスです」「目黒くん、メンバーといる時みたいないたずらっ子の顔してる」といった声が相次いでいる。

■妻夫木聡＆目黒蓮がそれぞれオフショットと作品への想いを投稿