新規設定ファンド一覧 12月第2週（12月15日～12月19日）
12月第2週（12月15日～12月19日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇12月16日
アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジあり）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
アモーヴァ／ＢＳマネージャーセレクトファンド（為替ヘッジなし）
運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント
ＳＭＴ米国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・米国株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ欧州株式モメンタムファンド（トレンドランキング・欧州株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ日本株式モメンタムファンド（トレンドランキング・日本株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ中国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・中国株）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
〇12月17日
ＳＢＩダルトン日本アジア・アクティビストファンド
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
〇12月19日
ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド（ベストオブＰＥ）
運用会社：ニューバーガー・バーマン
ａｕＡＭレバレッジ・オールカントリー（レバカン）
運用会社：ａｕアセットマネジメント
