明日朝は放射冷却で厳しい冷え込みになりそう 暖かい服装を【これからの天気(12月22日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、上・中・下越に濃霧注意報が出ています。
◆12月23日(火)天気
・上越地方
朝から青空が広がるでしょう。
最高気温は10℃前後の予想で、今日の日中と比べると7℃くらい高くなりそうです。
・中越地方
晴れて、朝は広く氷点下の冷え込みになりそうです。
一方、日中の気温は10℃くらいまで上がるところが多いでしょう。
・長岡市と三条市周辺
日差しがたっぷり届く見込みです。
夕方以降は雲が広がるところがありますが、23日(火)のうちは天気の崩れはないでしょう。
最低気温は-1℃前後、最高気温は10℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
広く晴れますが、昼ごろまでは濃い霧の出るところがあるでしょう。
また、朝は氷点下の冷え込みのところがあるため、路面の凍結には十分に注意ください。
・下越：村上市から聖籠町
はじめは風も弱く、穏やかな晴天となるでしょう。
最高気温は9℃前後で、今日の日中より4℃ほど高くなりそうです。
◆風と波
上・中・下越で次第に風が強まるでしょう。
波の高さは、各海域ではじめ1.5mの予想です。
◆週間予報
24日(水)は天気が下り坂で、午後は雨が降るでしょう。
25日(木)にかけては、山沿いも含めて雪ではなく雨のところが多くなりそうです。
一方、26日(金)からは平地でも所々で雪が降り、吹雪くところがあるでしょう。
23日(火)朝は、厳しい冷え込みになりそうです。風邪をひかないように暖かくしてお休みください。
