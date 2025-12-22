これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、上・中・下越に濃霧注意報が出ています。



◆12月23日(火)天気

・上越地方

朝から青空が広がるでしょう。

最高気温は10℃前後の予想で、今日の日中と比べると7℃くらい高くなりそうです。



・中越地方

晴れて、朝は広く氷点下の冷え込みになりそうです。

一方、日中の気温は10℃くらいまで上がるところが多いでしょう。



・長岡市と三条市周辺

日差しがたっぷり届く見込みです。

夕方以降は雲が広がるところがありますが、23日(火)のうちは天気の崩れはないでしょう。

最低気温は-1℃前後、最高気温は10℃前後の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

広く晴れますが、昼ごろまでは濃い霧の出るところがあるでしょう。

また、朝は氷点下の冷え込みのところがあるため、路面の凍結には十分に注意ください。



・下越：村上市から聖籠町

はじめは風も弱く、穏やかな晴天となるでしょう。

最高気温は9℃前後で、今日の日中より4℃ほど高くなりそうです。



◆風と波

上・中・下越で次第に風が強まるでしょう。

波の高さは、各海域ではじめ1.5mの予想です。



◆週間予報

24日(水)は天気が下り坂で、午後は雨が降るでしょう。

25日(木)にかけては、山沿いも含めて雪ではなく雨のところが多くなりそうです。

一方、26日(金)からは平地でも所々で雪が降り、吹雪くところがあるでしょう。



23日(火)朝は、厳しい冷え込みになりそうです。風邪をひかないように暖かくしてお休みください。