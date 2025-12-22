「日経225ミニ」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限8576枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月22日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8576枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8576( 8576)
ソシエテジェネラル証券 5651( 5651)
SBI証券 3336( 1516)
楽天証券 2097( 915)
松井証券 528( 528)
インタラクティブ証券 322( 322)
マネックス証券 254( 254)
日産証券 216( 216)
三菱UFJeスマート 287( 193)
JPモルガン証券 92( 92)
フィリップ証券 48( 48)
東海東京証券 43( 43)
立花証券 41( 41)
バークレイズ証券 40( 40)
ゴールドマン証券 17( 17)
豊証券 12( 12)
ドイツ証券 9( 9)
共和証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 455( 455)
ABNクリアリン証券 409( 409)
インタラクティブ証券 121( 121)
楽天証券 138( 88)
マネックス証券 61( 61)
SBI証券 143( 47)
日産証券 40( 40)
ゴールドマン証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 39( 21)
JPモルガン証券 14( 14)
フィリップ証券 9( 9)
松井証券 5( 5)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 161352( 161352)
ソシエテジェネラル証券 99852( 99852)
松井証券 26240( 26240)
SBI証券 50100( 23262)
バークレイズ証券 22492( 22492)
サスケハナ・ホンコン 18624( 18624)
楽天証券 30437( 15603)
日産証券 11538( 11538)
JPモルガン証券 7764( 7764)
三菱UFJeスマート 11351( 7213)
モルガンMUFG証券 4608( 4605)
マネックス証券 3583( 3583)
ゴールドマン証券 3358( 3266)
みずほ証券 3020( 3017)
BNPパリバ証券 2905( 2905)
広田証券 2736( 2736)
野村証券 2911( 2645)
ビーオブエー証券 2575( 2575)
フィリップ証券 1221( 1221)
UBS証券 1209( 1209)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース