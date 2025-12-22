【柏崎刈羽原発】県議会で関連予算案を可決で知事を「信任」再稼働に「同意」：閉会後の知事・与野党・市民は【新潟】
『原発再稼働を受け入れる』新潟県としての判断が正式に示されました。県議会は22日、柏崎刈羽原発再稼働に関する補正予算などを賛成多数で可決。これにより花角知事が示した再稼働容認の判断を県として認めることになりました。
知事は、23日にも経済産業大臣と面会し、再稼働容認を正式に報告します。
■岡拓哉アナウンサー
「県議会開会1時間前です。傍聴の特別受付が設けられ、すでに50人以上が列を作ってそのときを待っています。原発再稼働、そして知事の信任へ、県議会での最後の論戦です。」
午後1時、本会議が始まりました。
県は、12月議会に原発の安全対策に関する広報費用など3142万円の補正予算案を提出。この採決をもって知事の判断への賛否を問うとしてきました。自民党などが提出した知事を信任する付帯決議案とあわせて、県としての再稼働に対する結論が出されます。
採決に先立ち、野党系会派などは県民意思の確認を県議会に委ねた知事の手法を批判しました。
■未来にいがた 大渕健県議
「(知事が)自ら表明してきた『信を問う』このことについて公約違反であります。信を問うことについて言葉を弄(ろう)して議会に擬装したやり方は、知事がいずれの判断を下そうとも判断以前の問題であり、到底県民の納得や理解を得られるものではないと考えます。」
■リベラル新潟 小泉勝県議
「6カ月後の県知事選挙あるいは県民投票によって再稼働の是非を決め、真に県民の信を得るべきであります。花角県政は岐路に立っています。民意を尊重するのか、政治的シナリオに従うのか。」
そして、採決－
■議長
「賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、寄って本案は可決されました。」
賛成34、反対16(欠席2)で可決されました。
知事を信任する付帯決議については－
■自民党 髙橋直揮県議
「花角知事は職を賭す覚悟を示したうえで、県議会に意思の確認を行ったものと理解しております。県知事職を続けていくことの是非については〝是〟。すなわち県知事の職務を続け、今後のかじ取りを担っていくべきという意味で〝是〟という意思を表明するものであります。」
■無所属 馬場秀幸県議
「(県民は)原発の再稼働が自分たちの気持ちから離れて、政治家に決められてしまうということを懸念していました。そういう状況の下で知事は『県民に信を問う』という言葉を発しました。県民に対する背信行為であり、政治に対する信頼を地におとしめた。」
■議長
「賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、寄って本案は可決いたしました。」
■傍聴人
「県民生活もこれで終わりだよ！」
「裏切り者！」
閉会後、記者団の取材に応じた知事は－
■花角英世知事
「(Q.『信任された』ということでいい？)はい。そう思っている。できるだけ早く経産大臣に会って、いただいていた(再稼働の)理解要請の返事をしたいと思う。併せて返事をする前の前提として、(国への要望の)7つの項目をしっかり確認したい。」
再稼働をめぐる議論が終わり、いま思うことは－
■花角英世知事
「最終的にこの結論に至ったという意味で、感想的に言えばずいぶん時間がかかったという感情を持っている。」
『県民の信を問う』と述べながら、自民党が過半数を占める県議会に自身の判断をゆだねた理由は－
■花角英世知事
「(Q.当初から県議会で『信を問う』ことを考えていた？)真の問い方にも色々あるとは思っていた。そもそも私はくり返し県議会で言ってきたのは『県民の意思を確認する』ということ。本当に決めていなかったが、ここに至るところで決断した。」
知事は、23日にも経済産業大臣と面会し、再稼働容認を正式に報告します。
■岡拓哉アナウンサー
「県議会開会1時間前です。傍聴の特別受付が設けられ、すでに50人以上が列を作ってそのときを待っています。原発再稼働、そして知事の信任へ、県議会での最後の論戦です。」
午後1時、本会議が始まりました。
県は、12月議会に原発の安全対策に関する広報費用など3142万円の補正予算案を提出。この採決をもって知事の判断への賛否を問うとしてきました。自民党などが提出した知事を信任する付帯決議案とあわせて、県としての再稼働に対する結論が出されます。
採決に先立ち、野党系会派などは県民意思の確認を県議会に委ねた知事の手法を批判しました。
■未来にいがた 大渕健県議
「(知事が)自ら表明してきた『信を問う』このことについて公約違反であります。信を問うことについて言葉を弄(ろう)して議会に擬装したやり方は、知事がいずれの判断を下そうとも判断以前の問題であり、到底県民の納得や理解を得られるものではないと考えます。」
■リベラル新潟 小泉勝県議
「6カ月後の県知事選挙あるいは県民投票によって再稼働の是非を決め、真に県民の信を得るべきであります。花角県政は岐路に立っています。民意を尊重するのか、政治的シナリオに従うのか。」
そして、採決－
■議長
「賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、寄って本案は可決されました。」
賛成34、反対16(欠席2)で可決されました。
知事を信任する付帯決議については－
■自民党 髙橋直揮県議
「花角知事は職を賭す覚悟を示したうえで、県議会に意思の確認を行ったものと理解しております。県知事職を続けていくことの是非については〝是〟。すなわち県知事の職務を続け、今後のかじ取りを担っていくべきという意味で〝是〟という意思を表明するものであります。」
■無所属 馬場秀幸県議
「(県民は)原発の再稼働が自分たちの気持ちから離れて、政治家に決められてしまうということを懸念していました。そういう状況の下で知事は『県民に信を問う』という言葉を発しました。県民に対する背信行為であり、政治に対する信頼を地におとしめた。」
■議長
「賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、寄って本案は可決いたしました。」
■傍聴人
「県民生活もこれで終わりだよ！」
「裏切り者！」
閉会後、記者団の取材に応じた知事は－
■花角英世知事
「(Q.『信任された』ということでいい？)はい。そう思っている。できるだけ早く経産大臣に会って、いただいていた(再稼働の)理解要請の返事をしたいと思う。併せて返事をする前の前提として、(国への要望の)7つの項目をしっかり確認したい。」
再稼働をめぐる議論が終わり、いま思うことは－
■花角英世知事
「最終的にこの結論に至ったという意味で、感想的に言えばずいぶん時間がかかったという感情を持っている。」
『県民の信を問う』と述べながら、自民党が過半数を占める県議会に自身の判断をゆだねた理由は－
■花角英世知事
「(Q.当初から県議会で『信を問う』ことを考えていた？)真の問い方にも色々あるとは思っていた。そもそも私はくり返し県議会で言ってきたのは『県民の意思を確認する』ということ。本当に決めていなかったが、ここに至るところで決断した。」