ポスティングシステムでメジャー挑戦を目指すヤクルト・村上宗隆選手が日本時間22日、ホワイトソックスと契約合意に至ったと発表しました。

これまでヤクルトの8年間で通算892試合出場、843安打、246本塁打、647打点、打率.270の成績。数々の最年少記録を打ち立てました。

2017年、清宮幸太郎選手の7球団競合で湧いたドラフト会議。抽選に外れたヤクルトは外れ1位で村上宗隆選手(九州学院高)を指名し、巨人とのクジの結果、当たりを引き当てました。

背番号「55」を背負ったプロ1年目。9月16日に1軍昇格を果たすと、同日の広島東洋カープ戦に「6番・サード」で先発出場。2回に初打席初本塁打を記録し、球界を代表するスラッガーとしての産声を上げました。

2年目にはシーズン全試合に出場し、36本塁打、96打点を記録。セ・リーグ最優秀新人賞に輝きます。

以降、チームの主砲として4番に定着した村上選手は、4年目の2021年にリーグ優勝と日本一を経験。シーズン36本塁打でホームラン王に輝き、史上最年少21歳7か月で通算100本塁打に到達すると、1989年に清原和博さんが記録した21歳9か月の記録を32年ぶりに更新しました。チームの20年ぶりとなる日本一に貢献。史上最年少となるセ・リーグ最優秀選手にも選出されています。

さらに、5年目の2022年にはファンの期待をはるかに超える大記録を樹立。夏に2試合にまたがり、NPB史上初となる5打席連続ホームランを記録。シーズン最終戦には王貞治さん超えるシーズン56本塁打。22歳シーズンで史上最年少となる令和初の三冠王(打率.318、56本塁打、134打点)となりました。

2023年にはWBCで世界一を経験。準決勝・メキシコ戦では9回の第5打席に逆転サヨナラ打を放つと、決勝のアメリカ戦では1点を追う2回に同点ホームランを放ち、優勝に大きく貢献しました。

2024年、33本塁打、86打点で本塁打王と打点王の2冠に輝くと、積み上げた本塁打数は200に到達。ここでも清原さんや王さん、松井秀喜さんらを抜く24歳3か月での最年少記録会となりました。

シーズンオフの契約更改時に「(2025年が)日本でやる最後のシーズンになると思う」とMLB挑戦を明言。翌2025年はコンディション不良で、シーズン序盤は欠場。後半戦に復帰し8月には12本塁打と量産。終わってみれば56試合でリーグ3位の22本塁打と7年連続20本塁打を記録しました。

そして2025年11月8日、村上選手のポスティングシステム利用を球団が受諾。メジャー各球団との交渉を行い、12月22日にホワイトソックスとの契約合意に至りました。

数々の最年少記録を打ち立てた日本屈指のスラッガーがメジャーの舞台に挑みます。