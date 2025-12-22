【年末年始におすすめ】無印良品、帰省＆旅行に活躍するアイテム8選 機能性ポーチや変換プラグなどを紹介
良品計画が運営する「無印良品」が22日、公式インスタグラムを更新。年末年始の帰省や旅行に役立つアイテムを“種類別”で紹介した。
【写真】年末年始の帰省&旅行に無印良品がおすすめするアイテム8選
衣類の収納に活躍するアイテムには、たためるケースや仕分けられる圧縮タイプのケースを挙げ、ケア用品・小物の収納には、仕切りがあるメッシュ生地のポーチ、バスルームのフックなどに吊るして使えるポーチをおすすめしている。
さらに、海外旅行で活躍するアイテムとして、旅先での通貨やメモ類などを分けて収納できるパスポートケース、全世界のコンセントプラグに対応する変換アダプターが紹介されている。
