プロ野球・西武にFA移籍した桑原将志選手が22日、入団会見に臨み西武への思いなどを語りました。

会見にて西武の印象を聞かれた桑原選手。「伝統のある球団で、現役で優勝を経験しておられる方もいる。ファンの方も熱い印象」と新天地のイメージを話しました。

また、本拠地のベルーナドームについては「暑いことで有名だと思いますが、体験してみないと分からない。僕の熱さがあれば吹き飛ぶんじゃないか」と、桑原選手らしいユーモアを交えながら語りました。

さらに、本拠地の「暑さ」を移籍の際に考慮したか質問された際には「いや、全くならなかったです」と即答。続けて「逆に行きたいとなりました、どんなものかと(笑)。プロである以上、環境のせいであったりとか、そのせいにして自分のパフォーマンスを出せない、結果を残せないとか、言い訳でしかない」と口にし、不安を一蹴しました。

桑原選手が着けることになった背番号は「7」。球団においては石毛宏典氏や松井稼頭央氏など数々のレジェンドが背負ってきました。この番号に「すごい方々が背負ってライオンズを引っ張った。(自分は)到底及ばないですが、僕なりにその思いを背負ってライオンズのために頑張っていけたら」と、偉大な7番を継承していく旨を語りました。

会見終了後にはファンの寄せ書きが手渡されました。「すごく僕の顔にそっくりな似顔絵がある」と喜んだ桑原選手。さらに「きつねダンスといっぱい書いてあって、ファンの人はダンスに期待しているのかな(笑)」と報道陣を笑わせます。

桑原選手ときつねダンスといえば、日本ハムとの交流戦の際に全力で踊る姿が話題になりました。これについては「カメラワークが来たら、ちょっと応えようかなぐらい。あんまり期待しないでください(笑)」と白い歯を見せました。

桑原選手は福知山成美高から2011年ドラフト4位でDeNAに入団。17年と23年には2度ゴールデン・グラブ賞を獲得し、24年の日本シリーズではチームの日本一に貢献しMVPに輝きました。

今季成績は106試合出場で打率.284、6本塁打、27打点、10盗塁。プロ通算では1239試合出場、打率.267、1053安打、74本塁打、322打点、99盗塁を記録しています。