12月20日に放送された『芸人総選挙2025』（TBS系）で、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおの食生活が明かされ、そのあまりの暴食ぶりに「マヂカルラブリー」の野田クリスタルが警鐘を鳴らし、話題となっている。

「レインボーは『今年、飛躍した芸人』の1組として紹介され、番組内では、彼らの1日に密着する動画が流れました。大食漢で知られるジャンボさんは、まず午前6時半に『ラヴィット』（TBS系）に出演するため、局入り。番組内で300gのカレーをたいらげると、その後、劇場の楽屋でもおにぎりをペロリ。さらに、昼ごはんとして、7種のトッピングを載せたライス800gの巨大カレーをあっという間に完食しました。

さらに、ネタの設定上、舞台でもLサイズのポテトとハンバーガー2個を食べると、その後のリモート打ち合わせ中、血糖値の上昇から眠気を必死でこらえるジャンボさんの姿が……。これには、スタジオで動画を観ていた野田クリスタルさんが『お前死ぬぞ。マジで。この上がり具合』とツッコんでいました。しかし、これでも終わらず、ジャンボさんは、その後も劇場の舞台裏で何かを食べていました」（芸能記者）

密着動画の後のスタジオでMCの千鳥・大悟が、野田クリスタルに「あんだけ食ったら危ないって言ってたよな、野田は」と振ると、野田は「もう死にますね、あれは」と返答。これに対して、ジャンボは「いや、野田さん、俺もバカじゃないんですよ。別に長生きしようなんて思ってないっス」と答えてスタジオを笑わせると、「そりゃそうっすよ、みなさん。俺だってバカじゃないっすもん！」と強調した。

「長生きよりも好きに食べることを選ぶ」と公言したジャンボに、X上では、

《ジャンボたかおのその返し、最高すぎるわ》

といった声もあがった。だが一方で、

《生活習慣病ってすぐ死ぬ訳でなく、糖尿病とか痛風とか、高血圧からくる脳卒中とかで、すぐ死ぬ訳では無いが辛い闘病生活送ることになる。それが1番怖いでしょ》

《お前死ぬぞ、ではなく長く苦しみながら死ぬぞ、の方が耳に入ってくると思う》

など、ジャンボの発言に批判的な声も多く上がっている。

「芸人界の“美容番長”として知られる相方の池田直人さんに対して、レインボーの『食う担当』を自称するジャンボさんは、13年前に、初めて池田直人さんと会ったときは85kgぐらいだったものの、『13年間で48kg増えて、今は133kg』であることが番組内で明かされました。『食べることが何より好き』というだけあって、ジャンボさんは、コンビとしてのYouTubeのほかに『ジャンボたかおの食うチャンネル』という、自身がただ“爆食”するだけのYouTubeチャンネルも持っていて、こちらも、なかなかの人気チャンネルとなっています。

ただ、『芸人総選挙2025』の密着の中でも、リモート打ち合わせ中にウトウトしかける様子が観られたように、急激な血糖値の上昇を繰り返す生活は、病のリスクも心配されます」（同）

“見せる食事”と“日頃の食事”だけでも切り分けたほうが良さそうだが……。