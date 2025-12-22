12月21日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）の内容に、番組ファンの嘆きが広がっている。

「この日は番組開始から30周年ということで、これまで番組で紹介されてきたグルメを一挙紹介するという企画が放送されました。

事前におこなったインターネットアンケートや番組公式X、また街頭インタビューの中から上位に入ったものを厳選し、7部門で紹介したのです」（芸能記者）

番組ファンも期待を膨らませた放送だっただろうが、そこで映ったメンバーには嘆きも寄せられた。

「城島茂さんや松岡昌宏さん、SixTONES森本慎太郎さんなど番組でおなじみのメンツが次々と“美味い物”を口に運んでいましたが、肝心の元TOKIOメンバー3人の姿がなかったのです」（同前）

すなわち、山口達也さん、長瀬智也、そして国分太一の3人である。

「2018年、番組の中核的な存在だった山口さんが強制わいせつ容疑で書類送検され、グループを脱退。さらに21年3月いっぱいで長瀬さんも脱退。そしてここにきて今年、国分さんがコンプライアンス違反で番組を降板しています」（同前）

国分についての真相は、被害者のプライバシー保護を理由に明かされていない。ただこれをめぐっては城島、そして松岡という残ったメンバーと番組の“不和”もささやかれているが、いずれにしても1995年11月にスタートして以来30年、オリジナルメンバー抜きに30周年は振り返れないという声も寄せられた。

X上でも

《過去を振り返る映像、山口、国分、長瀬の出演場面カットするのもだいぶ無理があるよね》

《もうさー、山口君や長瀬君や国分くんが出てる昔の映像出していいじゃん》

と、頑ななまでにTOKIOを去ったメンバーを映さない措置に、失望とあきれの声が寄せられている。

芸能プロ関係者が語る。

「映らなかった3人の中では、長瀬さんだけは不祥事での“退場”ではありませんでした。ところが今回の放送では、もはや彼まで“なきもの”のような扱いにさせられてしまいました。

今回の国分さんのコンプライアンス違反に関しても、だまし討ちのような形で聞き取りがおこなわれたことや、最近でも日テレスタッフが“アポなし”で城島さんに謝罪に訪れたことなどが報じられています。番組や局の姿勢が問われている今、こうした過去映像の扱いには、視聴者からの反発も一層強くなってしまったようです」

スタッフの“アポなし謝罪”について本誌は日本テレビに確認したところ、以下の回答を得られた。

《ご指摘の記事は、事実誤認に基づく内容が多く含まれており、大変遺憾に思っております。

本件に限らず、番組制作の詳細や出演者さまとの協議内容等については、守秘義務および信頼関係維持の観点などから公表しておりませんので、詳細は明らかにできませんが、事実に基づかない報道は厳に慎んでいただきたく存じます。

なお、『ザ！鉄腕！DASH！！』につきまして、番組終了の予定はございません。》

この日の裏番組の『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）には勝てないと踏んで、グルメ企画でしのごうとしたのかもしれないが、この対抗措置はまたしても“悪手”だったようだ……。