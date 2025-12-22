岩谷産業は、カセットこんろとストーブの両機能を備えた新商品「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」を、2025年12月22日より順次発売開始します。実売価格は1万6500円（税込）。

「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」

記事のポイント カセットガス式なので電源不要で使え、普段はカセットこんろとして、アウトドアや有事の際には暖を取るストーブとして、1台2役で使えます。寒い時期の防災備蓄品として用意しておくのもオススメです。

本製品は、「カセットこんろ」と「カセットガスストーブ」の1台2役で使えるのが特徴。燃料は入手しやすく扱いやすいカセットガスで、電源不要のコードレス設計。カセットガス1本で約2時間25分の使用が可能です。日常使いはもちろん、停電時などの有事にも役立ちます。

↑カセットガス1本で約2時間25分使用可能。

「ごとく付きしる受け」を装着すれば、カセットこんろとして使用できます。イワタニカセットフー専用アクセサリープレート（一部商品除く）にも対応しており、焼肉やたこ焼き等多彩な調理が楽しめます。

「ストーブユニット」を装着すれば、赤熱部から放射される遠赤外線により暖房効果を発揮します。また、ストーブユニットの天板にやかん等の調理器具を載せることができるため、暖を取りながらの加湿や調理済み料理の保温が可能です。

※暖房の目安：木造戸建住宅4畳、コンクリート集合住宅5畳程度

「不完全燃焼防止装置」「立ち消え安全装置」「転倒時消火装置」「圧力感知安全装置」など、各種安全装置を搭載しているため、安心して使用できます。

保管時に場所を取らないコンパクトサイズで、防災用品としての備蓄にも。灯油を使わないため手が汚れず、点火・消火時のイヤな臭いも気になりません。灯油の使用が制限されている集合住宅にお住まいの方にもオススメです。

岩谷産業 「イワタニカセットフー こんろ＆ストーブ “イザまる”」 発売日：2025年12月22日 実売価格：1万6500円（税込）

