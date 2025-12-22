「グレーのパーカ」どう着る？【GU】40・50代が参考にしたい！「サマ見えコーデ」
カジュアルでデイリーに活躍してくれるパーカ。いつも同じようなコーデになりがち……というミドル世代に、サマ見えする着こなしを紹介します。今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんの上品スタイルをピックアップしました。さっそく真似して、ワンランク上のコーデを楽しんでみて。
パーカ × コートで大人の余裕を感じるコーデに
【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）
カジュアルなグレーパーカをミドル世代が上品に着こなすなら、きちんと感のあるテーラードカラーのコートと合わせてみて。グレーと黒のシックな配色も、きれい見えをサポートします。あえてルーズなバギーパンツを投入すれば、こなれ感とかっこよさを両立したコーデに。足元はレディなアニマル柄のシューズで華やぎをプラスすると◎
きれいめのスカートを程よくカジュアルダウン
【GU】「ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ」\3,990（税込）
フレアシルエットのスカートにグレーのパーカを合わせてカジュアルダウン。ゆるっとしたパーカのシルエットでこなれ見えしつつ、さり気なく腰まわりのカバーも叶いそうです。シックなモノトーンカラーで統一すれば、大人もラフになりすぎません。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M