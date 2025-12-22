お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、鍋を食べるなら「定番の味」と「アレンジ系」どちらがいいかを調査した。

どっちの鍋食べたい？ 定番の味orアレンジ系（※生成AIで作成）

「あっさり寄せ鍋や水炊き、味噌、キムチ、豆乳がもう定番になってきてるんやな」と、“定番”の範囲を確認したとんず。アレンジの例としては、カルボナーラ鍋、トマト鍋などを挙げた。

花妃は、定番派だという。「店とかでも、『これおいしいな』と思ったら同じのばっか食べちゃう。あんまり冒険しないというか。だから、結局定番になっちゃう」そうで、「食べなれた味を好む傾向から、定番を選びがち」と話した。

一方のとんずはアレンジ派だそうで、「私はもう正直、（定番は）飽きてきてますね」とコメント。「この時期は鍋しか食わへんので、キムチ鍋でも赤辛にしてみたり、鶏白湯とかじゃなくて一風堂とかラーメン屋のつゆにしたりしちゃう」と、いろいろな味を試していることを明かした。

アンケート結果では、105票の回答があり、鍋を食べるなら「定番の味派」が80パーセント、「アレンジ系派」が20パーセントで、「定番の味派」が大きく差をつけて多数派となった。

アンケート結果（番組公式Xより）

定番の味派は「定番に勝るおいしさはない」ことから、以下のような声が多く聞かれた。



「定番がいちばん！！！」



「定番やと、何度食べても安定でおいしい」



「なんだかんだ最終行き着くのは、ごま豆乳鍋」



「やはり定番ですね。定番中の定番の水炊きが1番好きですね」



「定番の味がいいなあ。いま食べたいのは、キムチ鍋とすき焼きかなあ。家庭によってちょっと違うから、どこまでが定番なのか境界線がわからないですけど」

アレンジ系派からは、多彩な味を楽しむコメントが寄せられた。



「アレンジアレンジ。最近は、マーランタン風しゃぶしゃぶを食べました」



「鍋はなんでもうまいからアレンジが食べたい。豆乳鍋にラー油を投入したらおいしかったよ」



さまざまなアイデアレシピに、同じくアレンジ派のとんずは「うわ、めっちゃいいな。おいしそう」と食いついていた。そんなとんずも「定番に飽きすぎてる」とのことから、自身でゴマ鍋のゴマ出汁を作っていると話しつつ、「具材や食べ方などのアレンジも聞きたい」とリスナーに呼びかけていた。



※ラジオ関西『Clip火曜日』より