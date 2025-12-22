¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¡ªÁí½¸ÊÔ¤ÎÍ½½¬¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¤¢¤Î¾ìÌÌ10Áª¡õÌ¥ÎÏ3Áª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤È¤¦¤È¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²Æ¤´¤í¤«¤é¥í¥¹¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ëè½µ¡¹¡¹¡¢ÄÕ½Å¡ÊÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ë¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¹¾¸Í¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï°ìÇ¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌ¾¾ìÌÌ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÊÄÕ½Å¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ3Áª
¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤Ã¤¿ËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢´î¤ÖÄÕ½Å¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Íß¤è¤ê¤â¡¢»Ö¤ËÀ¸¤¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ
ÌÙ¤±¤¿¤¤¡¢³Ú¤·¤¿¤¤¡¢ÆÀ¤·¤¿¤¤¡Ä¡ÄÃ¯¤â¤¬ÍßË¾¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÙÊ¿¤Î»þÂå¡£¤â¤Á¤í¤óÄÕ½Å¤â¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÍßË¾¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·Èà¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¾ï¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎµÈ¸¶¤ä¡¢¤ª¹¾¸Í¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆü¤ÎËÜ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´°Õµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×ÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤ÎÀº¿À¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯½ã¿è¤µ¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë³èÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÄÕ½Å¤Û¤É¤ÎÅÙ¶»¤âºÍ³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈùÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¾¯¤·¤ÏÀ¤¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¸ÄÀÅª¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È½õ¤±¹ç¤¦
ÈÄ¸µ¡Ê½ÐÈÇ»ö¶È¼Ô¡Ë¤Ç¤¢¤ëÄÕ½Å¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÀ¤¤ò¶Ã¤«¤»¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±é½Ð¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò½Ð¤·È´¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤â³åºÓ¤òÂ£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»þ¤Ë¤Ï°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÐÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÕû¡ª¥³¡¼¥ë¤ÈÇï»ÒÌÚ¤Ç¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿Äá²°¤µ¤ó¤äÄê¿®¤Þ¤Ç¤âÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£ÁÏºî¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¡ª
·àÃæ¤Ç¤ÏÄÕ½Å¤¬¼«Ê¬¤ÇËÜ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢´°À®¤·¤¿ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Æ¤§¤À¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢ÁÏºî¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÇò¤¤°Æ»×¤òÎý¤ê¾å¤²¤ëÂçÊÑ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢³¨»Õ¤äÄ¦»Õ¤äÀ¢»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£°ìËç¤Î³¨¤ä°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ä³ÚºîÉÊ¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤âºî¤ê¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡ÄËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡ª¤¢¤Î¾ìÌÌ10Áª
µÈ¸¶¤ò»¶ºö¤¹¤ë¸»ÆâÀèÀ¸¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
³ð¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÇ¯´Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¤òÊüÁ÷¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡ªÌ¾¾ìÌÌ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áí½¸ÊÔ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨º£²ó¤Ï»ÔÃæ¥µ¥¤¥É¤Î¤ß¤È¤ê¾å¤²¡¢¾ëÃæ¥µ¥¤¥É¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¡¢¸»ÆâÀèÀ¸¤ÎµÈ¸¶»¶ºö
¢¨Âè2²óÊüÁ÷¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡ØÓË¸Æ¸æ¹¾¸Í¡Ù¡×
µÈ¸¶ºÙ¸«¡ØÓË¸Æ¸æ¹¾¸Í¡Ù¤Î½øÊ¸¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¸»ÆâÀèÀ¸¤¬¡¢ÌëÉ÷¤ËÅö¤¿¤í¤¦¤È¸æºÂÉß¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍ·³Ô¤ò»¶ºö¤¹¤ë¾ìÌÌ¡£
°ì¸ý¤ËÍ·½÷¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Èþ¿Í¤«¤é»â»ÒÉ¡¡¢Ãî¿©¤¤·ª¤Þ¤Ç¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤·¤«¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¡ÊÈ¼Î·¡Ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¸»ÆâÀèÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½Ãí¤²¤ë¡¢¿ÍÎà°¦Åª¤ÊÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤¬¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¹¥¤¤ÎÊ¿²ì¸»Æâ¤òÆ¢¤«¤»¤¿µÈ¸¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡Ä¡ÚÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û1·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê²òÀâ
Æó¡¢ÄÕ½Å¤ÈÀ¥Àî¤ÎÌóÂ«
¢¨Âè10²óÊüÁ÷¡Ö¡ØÀÄÏ°Èþ¿Í¡Ù¤Î¸«¤ëÌ´¤Ï¡×
¾¾ÍÕ²°¤Î·×¤é¤¤¤Ç¡¢Ä»»³¸¡¹»¤Ë¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤ëÀ¥Àî¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡£¤³¤³¤ÇµÈ¸¶¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢20Ç¯±Û¤·¤Î»×¤¤¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ËÎÞ¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍÄ¤Æü¤ÎÀÖËÜ¡Ø±öÇäÊ¸ÂÀÊª¸ì¡Ù¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤«¤é°ì»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆó¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡ÄºÇ¸å¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤µ¤é¤Ð¤¨¡×Æó¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°Ì´¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡Ä¡ÚÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û3·î9ÆüÊüÁ÷¤Î²òÀâ¡õ¿¶¤êÊÖ¤ê
»°¡¢µÈ¸¶²ä¤Î¿À±£¤·
¢¨Âè12²óÊüÁ÷¡Ö²ä¤Ê¤ë¡ØÌÀ·îÍ¾¾ð¡Ù¡×
µÈ¸¶Ì¾Êª¡¦²äº×¤ê¤Î·öÁû¤Ë¤Þ¤®¤ì¤Æ¡Ö¿À±£¤·¡×¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤¦¤Ä¤»¤ß¤È¿·Ç·½õ¡£°ìÅÙÂÈ´¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«ËÜÅö¤Ëµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¦¤Ä¤»¤ß¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¾¾¤Î°æ¤Î¿´°Õµ¤¡¢¤½¤·¤ÆÂÈ´¤±¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¸»Æâ¤«¤é¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤ò¶¯Ã¥¤¹¤ë¤¤¤Í¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤µ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤ÇºÇ½ª²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤»¾ì¤È¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÄÕ½Å¡¢²ä¤«¤Ëµ¯¤³¤ë¿À±£¤·¡Ä3·î23ÆüÊüÁ÷¤Î²òÀâ¡õ´®Ç½¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
»Í¡¢¤ª¤Õ¤¸¤ÎÓ·Òê
¢¨Âè18²óÊüÁ÷¡Ö²ÎËû¤è¡¢¸«ÆÁ¤Ï°ì¿æÌ´¡×
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åâ´Ý²þ¤á¼ÎµÈ¡Ê²ÎËû¡Ë¤ò°ú¤¼è¤ê¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿ÄÕ½Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½Ù²Ï²°¤Î¿ÆÌìÍÍ¤Ï·ãÅÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤¿¤À¸«¼é¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Õ¤¸¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¿ÆÌìÍÍ¤ËÓ·Òê¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ê¡¢ÄÕ½Å¤ò»×¤¦¿´°Õµ¤¤ò»¾¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤â¤Î¹µ¤¨¤á¤ÊÂÖÅÙ¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ì²ó¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù°ÛÎã¤Î¡ÉÀÉ½¸½¡ÉÃí°Õ´µ¯¤â¡£¼ÎµÈ¡ÊÀ÷Ã«æÆÂÀ¡Ë¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤ÈÄÕ½Å¤Î·èÃÇ¡ªÂè18ÏÃ¤Ëµã¤¯¡Ä
¸Þ¡¢ÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤ÈÏÂ²ò
¢¨Âè19²óÊüÁ÷¡ÖÎÚ¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¡×
ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÎÚ·Á²°Â¹Ê¼±Ò¤¬¡¢ÎøÀî½ÕÄ®¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÏÂ²ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¦¤ËËÜ¤ò°¦¤·ÁÏºî¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤°Æ±»Î¡£ÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤«¤éÀÖËÜ¡Ø±öÇäÊ¸ÂÀÊª¸ì¡Ù¤ÎÈÇÌÚ¤òÂ£¤é¤ì¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤¬¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ùµ´¤¹¤®¤¿Ã¯Âµw ½ÕÄ®¤¬»Ë¼Â¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¿¹¾¸Í¤ò¾Ò²ð¡¢¤Û¤«¡Ä5·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡õ²òÀâ
Ï»¡¢Äá²°¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
¢¨Âè25²óÊüÁ÷¡Ö³¥¤Î±«¹ß¤ëÆüËÜ¶¶¡×
µÈ¸¶¼Ô¤¬ËÜ²°¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤·¤ÆÆüËÜ¶¶¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Ê¤É¸À¸ìÆ»ÃÇ¡Ä¡ÄÊª¸ìÁ°È¾¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯Å¨¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿Äá²°¤µ¤ó¤¬¡¢³¥¼Î¤Æ¶¥Áè¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÕ½Å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÃç´ÖÆþ¤ê¤òÇ§¤á¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÎÀð²°±§±¦±ÒÌç¤¬´¶ÎÞ¤Ë¤à¤»¤Ó¡¢½Ù²Ï²°¤Î¿ÆÌìÍÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈóÎé¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ÄÕ½Å¤Î·ëº§¤ËÊ£»¨¤Ê²ÎËû¡¢¾Ð¤Ã¤¿Äá²°¡¢ËºÈ¬¤ÎÎÞ¡Ä°µ´¬¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿6·î29ÆüÊüÁ÷¤Î²òÀâ¡ª
¼·¡¢²ÎËû¤ÈÀÐ±í¤ÎºÆ²ñ
¢¨Âè30²óÊüÁ÷¡Ö¿Í¤Þ¤Í²ÎËû¡×
¼«Ê¬¤Î²èÉ÷¤òÄÉµá¤¹¤ëÃæ¤ÇÌÑÁÛ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¡¢¿´¿È¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÎËû¡£¤½¤³¤Ø¤«¤Ä¤Æ¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ëÄ»»³ÀÐ±í¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤¿¤¾¡¢»°¤ÄÌÜ¡ª¡×
¸«¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¤¬¸«¤¨¤ë¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¥â¥Î¤Î»Ñ¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ä¤ëÌ³¤á¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÌ¿¤Ø¤Î¶½Ì£¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿²ÎËû¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÅöÀ¤°ì¤Î³¨»Õ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¸¸³Ð¤Ë¶ì¤·¤à²ÎËû¡¢ºÊ¤È¤Ê¤ë¡É¤¤è¡É¤È½Ð°©¤¤¡¢»Õ¾¢¡¦ÀÐ±í¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¤¤è¤¤¤è³ÐÀÃ¤«
È¬¡¢¿·Ç·½õ¤Î·èµ¯
¢¨Âè33²óÊüÁ÷¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ¡×
¿À±£¤·¤ËÁø¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÃÏÊý¤ÇÇÀÌ±¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤âÅ·ÌÀ¤ÎÂçÊ®²Ð¤Ç¾Æ¤±½Ð¤µ¤ì¡¢ÄÕ½Å¤Î¸µ¤ØÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¿·Ç·½õ¤È¤Õ¤¯É×ÉØ¡£¤ä¤¬¤Æ¤È¤èË·¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÏº¤¤ÎÃæ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ê¶Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ËÀ¸¤¤ÆÍè¤¿Êó¤¤¤¬¤³¤ì¤«¡Ä¡ÄÀ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤«¤é¤Ä¤¤¤ËÅ·ÌÀ¤ÎÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Û¿·Ç·½õ¤ÎÀ¸³¶¡¢ÉþÉôÈ¾Â¢¡ÊÍµÈ¹°¹Ô¡Ë¤Ï²¿¼Ô¡©²ÎËû¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¨¡Ä8·î31ÆüÊüÁ÷²ó¤Î³Æ¥·¡¼¥ó²òÀâ
¶å¡¢¿È¾åÈ¾¸º¤Ç¤âÄ¨¤ê¤Ê¤¤ÄÕ½Å
¢¨Âè39²óÊüÁ÷¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×
ÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÇò²ÏÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¡£¤¤¤ï¤æ¤ë´²À¯¤Î²þ³×¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤«¤é¹¥¿§ËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¿È¾åÈ¾¸º¡ÊÁ´ºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬Ë×¼ý¡Ë¤Î·º¤Ë½è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â°¤Ó¤ì¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤Ï¡Ö¿È¤òÈ¾Ê¬¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¥¿¥Æ¤Ç¤¹¤«¥è¥³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö²¿¤¬¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊËÜ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤ªÊô¹ÔÍÍ¤¬¤¿¤ÈÉ¨µÍ¤á¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¿·ü¤±¤Î¸º¤é¤º¸ý¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤¿¤«¤ì¡¢Äá²°¤µ¤ó¤Ë¥¥ì¤é¤ì¡Ä¡Ä¾¯¤·¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¿È¾åÈ¾¸º¤Î¼ÂºÝ¡¢¤Æ¤¤¤Î¼ô³Ø¥Ð¥È¥ë¡¢µ´Ê¿ÇúÃÂ¡ª¤Ê¤É»Ë¼Â¤ò¸µ¤Ë10·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆâÍÆ²òÀâ
½½¡¢Øá¤¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤¿²ÎËû
¢¨Âè48²óÊüÁ÷¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×
¸»ÆâÀ¸Â¸Áû¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¼Ì³Ú¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÄêÀâ¤ÎºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô³¨»ÕÀâ¤¬ºÎ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Öµ´¤Î»Ò¡×¤È¤·¤ÆÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÎËû¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¼Ì³Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÇ¯¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬²ò¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËÄÕ½Å¤ò¡ÖµÁ·»¤µ¤ó¡×¡¢¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¤ò¡ÖµÁ»Ð¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö»Ñ¤Ï¡¢Øá¤¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×À¥Àî¤¬ÅÐ¾ì¡ª¼Ì³Ú¡áºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÀâ ºÎÍÑ¡¢ÄÕ½Å¤¬°ä¤·¤¿¤â¤Î¡ÄºÇ½ª²ó¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ
ÈÖ³°ÊÔ¡Ö½Ù²Ï²°¤Î³¬ÃÊÅ¾¤¬¤·¡×
½Ù²Ï²°¤Î¿ÆÌìÍÍ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢³¬ÃÊÅ¾¤¬¤·¡Ê²¾¾Î¡Ë¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¹¡£Î®ÀÐ¤Ë¸åÈ¾¤Ï¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤ÄÕ½Å¤ÎÉÔ»ÏËö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÄá²°¤µ¤ó¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¶»¤¹¤¯»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤âÅ¾¤¬¤·¤ÆÍß¤·¤¤Êý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡Ä¡Ä¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ê¤¼»ëÄ°Î¨¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤Ë¡ª¡©
µÈ¸¶¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¤¡¢ÆüËÜ¶¶¤ò²¡¤·ÅÏ¤ëËºÈ¬¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
Â¾¤Ë¤âÌ¾¾ìÌÌ¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤À¤Ã¤¿Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎºîÉÊ¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ç°Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤È¤¤¤¦ÆüËÜ»Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤á¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉßµï¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤òÎò»Ë³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤éµ¤³Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿ÇÉ¼ê¤Ê¹çÀï¤äÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é²èÌÌ±Ç¤¨¤ËË³¤·¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÂà¶þ¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¿·¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤º¡¢Ã¯¤òÄÉ¤¤¶î¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£È±·¿¤ä°áÉþ¤âÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¸«Ê¬¤±¤¬Æñ¤·¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¹¾¸Í»ÔÃæ¡ÊÄÕ½Å¤¿¤Á¤Î³èÆ°¡Ë¤ä¹¾¸Í¾ëÆâ¡ÊËë³Õ¤¿¤Á¤ÎÀ¯Áè¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌÅ¾´¹¤Î·ã¤·¤µ¤«¤é¡¢É¬»à¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤ÆºÙ¤«¤ÊÉÁ¼Ì¤äÉúÀþ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÃúÇ«¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸«¤´¤¿¤¨¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÉ²Ã¤Ç¡ÖÀ¯¼£¤ä±¢ËÅ¤âÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤ØÌµÍý¤ËÄÕ½Å¤ò¤«¤é¤Þ¤»¤ë¢âÊª¸ì¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤Ã¤«¤¯ËÜ²°¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢µð°¤òÆ¤¤ÄÅ¸³«¤Ëµ¤¤ò»¶¤é¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢²«É½»æ¤äÉâÀ¤³¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¤ÏÉ®¼Ô¤âÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
Êª¸ì¤Ï¹¾¸Í»ÔÃæ¤Ç¤ÎÁÏºî¡¦½ÐÈÇ³èÆ°¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¡Ö²¿¤«¤ª¾ë¤ÎÊý¤ÇÀ¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¡¦²¹ÅÙ´¶¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿´ÆÀ¤äÅö»þ¤Î¾¦´·½¬¤äÎÑÍý¡¦Æ»ÆÁ¤Ê¤É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¤è¤êÌ£¤ï¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÄÌ¹¥¤ß¤ò»Ö¸þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÏÌÌÇò¤¤¡ª
ÅÄ¾ÂÀ¯¸¢¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÄÕ½Å¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
¤È¤Þ¤¡¿§¡¹¹Í»¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÏÈù¿Ð¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ëè½µ²èÌÌ¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤«¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤Ï¤¸¤á½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î±éµ»¤ò¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç²ÈÂ²¤ÈÎ®¤·¸«¤¹¤ë¤è¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È¯¿®¤¹¤ëÇÞÂÎ¡ÊÂç²Ï¡¦ÆÃÊÌÄ¹ÊÔ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²èÅù¡Ë¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢É¾²Á¢â»ëÄ°Î¨¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
12/29¡Ê·î¡Ë¤Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦Ç¼¤á¡ª
Ìë22¡§05¤«¤é¤ÏR1¡Ê¥é¥¸¥ªÂè°ì¡Ë¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤â¡ªNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
¤µ¤Æ¡¢Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÁí½¸ÊÔ¤¬ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãNHKÁí¹ç¡¿BSP4K¡ä
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë12¡§15¡Á¡¡´¬Ç·°ì13¡§05¡Á¡¡´¬Ç·Æó13¡§48¡Á¡¡´¬Ç·»°14¡§31¡Á¡¡´¬Ç·»Í15¡§20¡Á¡¡´¬Ç·¸Þ
¡ãÁí¹ç¡ä16¡§03¡Á¡¡ºÇ½ª²ó¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿»³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÁPublic¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Á
¡Ú½Ð±é¡Û²£ÉÍÎ®À±¡ÊÄÕ²°½Å»°Ïº¡ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ê´îÂ¿Àî²ÎËû¡Ë¶¶ËÜ°¦¡Ê¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡ËÃæÂ¼Áó¡ÊÄÕ²°¼¡ÏºÊ¼±Ò¡ËÉ÷´Ö½Ó²ð¡ÊÄá²°´î±¦±ÒÌç¡Ë¹â¶¶¹î¼Â¡Ê½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌç¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
12·î29Æü¤Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦Ç¼¤á¡¢»×¤¤»Ä¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ª¤ï¤ê¤Ë
¤³¤Á¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Î´¨¤¬¤é¤¹¡ªNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
Ëè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè1²óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Î´¨¤¬¤é¤¹¡×¤ò»ëÄ°¤·¤¿¾×·â¤¬¡¢¤Ä¤¤Àè½µ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
Ëè²ó»ëÄ°¸å¤Ï¡ÖÄÕ½Å¤Ïº£¤´¤í²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Ê¤È¤Ã¤¯¤Ë»à¤ó¤Ç¤ë¤è¡Ë¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ÊÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¿çí¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÈÄÕ½Å¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡Ö²¿¤Ç·îÂå¤òÄæ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹çÀï¤Ê¤É¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¸¤ÍÍ¤äÁÏ°Õ¹©É×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹¬±¿¤Ë¤âÀï²Ð¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎáÏÂ¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊüÁ÷Á°¤Ë¡ÖÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ï¹çÀï¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°Î¨¤Î²þÁ±¢â°ìÈÌ¼õ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¾ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¸å¤Ï¸ÅÂå»Ë¤äÃæÀ¤»Ë¡Ê³ùÁÒÃæ´ü¡Á¼¼Ä®Ãæ´ü¡Ë¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü¤ä¶á¸½Âå¤ÎºîÉÊ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤Þ¤¡¤È¤ê¤È¤á¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Æº£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥ÞÏ¢ºÜ¤ÏËë°ú¤¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯´Ö¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÊÇï»ÒÌÚ¤Î²»¤ÇåËÄ¢¤¬²¼¤ê¤ë¡Ë
