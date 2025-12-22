俳優の広末涼子さんが、静岡県掛川市内の新東名高速で起こした事故を巡り、静岡地検は22日、過失運転傷害の罪で広末さんを略式起訴したと発表しました。



俳優の広末涼子さんは4月、掛川市の新東名高速で乗用車を運転中に、大型トレーラーに追突する事故を起こし病院に搬送されました。その後、搬送された病院で看護師にけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕･送検され、処分保留で釈放されています。





この事故をめぐっては１１月に、広末さんが車に同乗していた男性に骨折するけがをさせたとして過失運転傷害の疑いで書類送検されていました。この2つの事件について静岡地検は22日処分結果を発表し、掛川区検が過失運転傷害の罪で広末さんを掛川簡易裁判所に略式起訴しました。起訴状によりますと、広末さんは新東名を時速約１８５キロで走行中に車線変更し、約７５メートル前にトレーラーがいるのを認識して急ブレーキをかけましたが間に合わず、追突したということです。静岡地検の小長光健史次席検事は、略式起訴した理由について「現場付近の道路状況のほか、過失の内容、被害者の意向などを考慮した」などと説明。一方、傷害容疑については地検浜松支部が22日付で起訴猶予の不起訴処分としました。