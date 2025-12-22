２１日に行われた漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」で初めて決勝に進出し、２位だったお笑いコンビ「ドンデコルテ」の小橋共作がＳＮＳを更新し、Ｍ―１の感想をつづった。

３位でファーストラウンドを突破した「ドンデコルテ」は最終決戦で審査員９人のうち１票を獲得し、２位になった。小橋は自身のインスタグラムを更新し、「Ｍ−１めちゃくちゃ楽しかった！人生最高の１日！もしかしたら優勝できるのかもって一瞬でも思えた奇跡！！たくろう強すぎ！マジ優勝おめでとう！！」と、優勝した「たくろう」を称えた。

最終決戦に残った３組での集合ショットや、ネタ中の姿などＭ−１のオフショットを大量公開した。「ラヴィット出たら丸山桂里奈さんからお菓子の差し入れ嬉しすぎ！！見てくださった方ありがとうございました」と続けた。

この投稿にファンからは「一気にファンになりました！凄く面白く、他のネタも見漁ります」「準優勝凄かったです！」「来年も絶対出てください！期待してます！！！！！」「知らなかったけど決勝見てばり面白ろすぎてファンになりましたー ２位おめでとうございます！！」などの声が寄せられている。