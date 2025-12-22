È¬Â¼ÎÝ¡¢TBS¡ØÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¶ÛµÞ»²Àï¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦ËÜÅÄ»°»ÐËå¤â¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é
¡¡TBS¤Ç¤Ï¡¢12·î31Æü¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡ÊÀß³ÚÅý¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡Ê¸å4¡§30¡Ë¡£NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬¶ÛµÞ»²Àï¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤Ç¤¹¤é¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÆñ¹¶ÉÔÍî¡É¤Î¥Ð¥¹¥±¶¥µ»¡Ö9HOOPS¡×¤ËÄ©¤à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö9HOOPS¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦È¬Â¼¤Ï¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¿·ÀîÍ¥°¦¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»ÉµÒ¤â¶ÛµÞ»²Àï¡£23ºÐ¤Ë¤·¤Æ°µ´¬¤Î´ÓÏ½¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌ¾Á°¤«¤éÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÊ¢¸º¤ëÉ½¾´Âæ¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤âÀ¸¤ß½Ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎE.¥«¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÃË»Ò10000m¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«ÀªºÇÂ®ÃË¡¦Y.¥±¥¸¥§¥ë¥Á¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤â»²Àï¡£¤Û¤«¡¢À¤³¦Î¦¾å½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÖ¾¾ÎÊ°ì¡¢°ËÆ£Î¦¡¢·´ºÚ¡¹²Â¡¢À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¸µµ¤¡¢Ä¹¾Â¸µ¡¢ÌîËÜ¼þÀ®¡¢¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡¢»³ËÜÍ¿¿¡¢µÈÀî°¼ÅÍ¡¢µÈÄÅÂóÊâ¤â»²Àï¡¢·×16¿Í¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Âç³¢Æü¤ÎÀÖºä¤Ç¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¤¢¤ÎÇ®¶¸¤¬ºÆ¤Ó·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡ØÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¡Ù½Ð¾ìÁª¼ê¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡£ÃË»Ò400mÁö¤ÇÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡¢ÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢À¤³¦Î¦¾å400mÆüËÜÃË»Ò»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡£¤Þ¤¿¡¢ÀË¤·¤¯¤â3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Ç¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤Ë6°ÌÆþ¾Þ¤ÈÂç·òÆ®¤·¤¿ÌøÅÄÂçµ±¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾¡ÌÚÈ»¿Í¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»ÉµÒ¤â¶ÛµÞ»²Àï¡£23ºÐ¤Ë¤·¤Æ°µ´¬¤Î´ÓÏ½¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊª¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌ¾Á°¤«¤éÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÊ¢¸º¤ëÉ½¾´Âæ¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤âÀ¸¤ß½Ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎE.¥«¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÃË»Ò10000m¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«ÀªºÇÂ®ÃË¡¦Y.¥±¥¸¥§¥ë¥Á¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤â»²Àï¡£¤Û¤«¡¢À¤³¦Î¦¾å½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÖ¾¾ÎÊ°ì¡¢°ËÆ£Î¦¡¢·´ºÚ¡¹²Â¡¢À¥¸ÅÍ¥ÅÍ¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¸µµ¤¡¢Ä¹¾Â¸µ¡¢ÌîËÜ¼þÀ®¡¢¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡¢»³ËÜÍ¿¿¡¢µÈÀî°¼ÅÍ¡¢µÈÄÅÂóÊâ¤â»²Àï¡¢·×16¿Í¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Âç³¢Æü¤ÎÀÖºä¤Ç¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¤¢¤ÎÇ®¶¸¤¬ºÆ¤Ó·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¡ÈËÜÅÄ»°»ÐËå¡É¤Î¶¦±é¤¬·èÄê¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤äÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¿¿ô¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦Ë¾·ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¼ÓÍè¡£Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë»°»ÐËå¤¬¡¢TBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯1·îÊüÁ÷¤Î¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»°»ÐËå¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈOB¡¿OG¤«¤é¤Ï¡¢Ìîµå¡¦¿ùÃ«·ý»Î¡¢¿·ÂÎÁà¡¦ÎëÌÚÊâ²Â¡¢Âîµå¡¦¿åÃ«È»¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¡¦ÅÚ°æ¥ì¥ß¥¤°ÉÍø¡¢Î¦¾å¡¦¾®ÎÓÍ´Íü»Ò¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡¦Ã«¸ý¹ÀÈþ¡¢Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Å¢ÂçÀ¤¡¢ÂÎÁà¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¡¦ÌîÅÄ½á¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡¿²òÀâ¡¦ÁýÅÄÌÀÈþ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦AYA¤È¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¡¦¿¿¸à¤ÏÉ×ÉØ¤Ç»²Àï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØSASUKE¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢»³ÅÄ¾¡¸Ê¡¢ÆüÃÖ¾»Î¡¢Àî¸ýÊþ¹¡¢µÜ²¬ÎÉ¾ç¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¤Ï¡¢AIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÆüËÜ½÷»Ò6¿ÍÌÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç½ÀÆ»ÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢½ÀÆ»²È¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ ¥¢¥í¥ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦´¥µ®»Î¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Î¦¾å¡¦±¦Âå·¼Í´¡¢¼éÍ´ÍÛ¡¢Î¦¾å&¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦·¯Åè°¦Íüº»¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¡¦¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¡¢ËÙ¸ý¶³»Ê¡¢¿ù»³¤·¤º¤«¡¢ÂÎÁà¡¦Ã«Àî¹Ò¡¢¿ù¸¶°¦»Ò¡¢²¬¿µÇ·½õ¡¢¿ùÌîÀµ¶Æ¡¢Æî°ìµ±¡¢¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÂëÌÚ¿®¸ç¡¢¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡¦ÆêºêÃÒ°¡¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢ÆêºêÌÀÃÒ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢°ËÆ£¤Õ¤¿¤Ð¡¢ÂçÀ¯ÎÃ¡¢Âîµå¡¦¾¾ÅçÈþ¶õ¡¢¾¾Åç°¦¶õ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦ÁêÇÏÍ¦µª¡¢½ÀÆ»¡¦½Ð¸ý¥¯¥ê¥¹¥¿¡¢±Æ±º¿´¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡¢½ÅÎÌµó¤²¡¦Â¼¾å±Ñ»ÎÏ¯¡¢ß·ÅÐ·òÂÀÏº¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¦¿¹¤Ò¤«¤ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¦¸«±äÏÂÌ÷¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°·ó¶áÂå¸Þ¼ï¡¦ºÍÆ£ÊâÌ´¡¢¶õ¼ê¡¦ÌÜÂå·ëºÚ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡¦Æ£ËÜÎµ´õ¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦ß·ÅÄÏÂÌÐ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ISSIN¤é³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤«¤é36¿Í¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Ï¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢¿¹¹áÀ¡¡¢±Æ»³Í¥²Â¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢°æ¾åºé³Ú¡¢¶âÅÄÊþ»Ò¡¢ÎÐÀîÀÅ¹á¡¢¥®¥ã¥Ó¡¼¡¢Ê¿ÌîÂÙ¿·¡ÊMAG!C¡ùPRINCE¡Ë¡¢´äËÜÍý¸ê(ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ)¡¢É÷¸«ÏÂ¹á(»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø)¡¢¿¹ÏÆ·ò»ù¡¢¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¡¢¿¹¾Ä¡¢°æ¸ÍÅÄ½á(¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó)¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë(¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼)¡¢¥ï¥¿¥ê119¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤«¤é¡ÖNAZE¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥¥à¥´¥ó¤¬½Ð±é¡£25¿Í¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¡¢Åß¥É¥é¥Þ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡¢²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡¢¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡Ù¤«¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È12¿Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢³Æ³¦¤«¤é¿·¤¿¤Ë97¿Í¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¡£