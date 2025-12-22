『春夏秋冬代行者 春の舞』2026年春に放送決定 PV解禁で牛尾憲輔が劇伴音楽
テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』が、2026年春に放送されることが決定した。あわせて冬ビジュアル、PVが解禁された。今回は、冬の代行者・寒椿狼星（かんつばき ろうせい）とその護衛官・寒月凍蝶（かんげつ いてちょう）が登場している。
【動画】作画やばい！公開された『春夏秋冬代行者 春の舞』PV
さらに、「チェンソーマン」「ダンダダン」など数々の人気作品の劇伴音楽を手掛けてきた牛尾憲輔が、本作の劇伴音楽を担当することが発表された。
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』作者・暁佳奈による同作は、四季をもたらす現人神とその護衛官の、喪失と再起を描いた春を届ける旅の物語。「四季の代行者」、彼らは四季の神々から与えられた特別な力を使い、各地に季節を巡らせており、春の代行者・花葉雛菊が行方不明になってから十年間、この国の季節は春だけが消え去ったままだった。
春の護衛官・姫鷹さくらは十年間、主を必死に探し続けていたが、ある日突然雛菊が帰ってきたことで雛菊とさくらの物語が動き出す。
■スタッフ
監督：山本健
アニメーションアドバイザー：古橋一浩
シリーズ構成：久尾歩
キャラクターデザイン：鳥井なみこ
ビジュアル開発・イメージボード：米谷聡美・久保雄太郎
美術監督：竹田悠介（Bamboo）
色彩設計：中村絢郁（WIT STUDIO）
撮影監督：野澤圭輔（グラフィニカ札幌スタジオ）
編集：柳圭介、ACE
音響制作：東北新社
音響監督：木村絵理子（東北新社）
音楽：牛尾憲輔
アニメーションプロデューサー：大谷丞
アニメーション制作：WIT STUDIO
