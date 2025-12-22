B’zの情熱が炸裂！ 7年ぶり東京ドームで蘇った“不滅のパッション”【セットリスト付きライブレポ】
最新アルバム『FYOP』を携えて、11月15日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤを皮切りに、最終日となる12月21日の京セラドーム大阪まで、愛知、福岡、東京、大阪の計4都市で8公演を開催したB’zのドームツアー『B’z LIVE-GYM 2025 -FYOP-』。そのなかで、12月6日に約7年ぶりとなる東京ドームで開催されたライブ（2Daysの初日）の様子をレポートする。
B’zにとって久しぶりの東京ドーム公演ということで、開演時間前からドーム周辺は大勢の来場者でごった返していたが、ドームの中に入ると、改めて観客の多さに驚かされた。一般的に、ドームのような大会場でのライブでは、アリーナ中央にセンターステージが用意されたり、そこに通じる花道が設けられたりすることが多いが、今回はアリーナすべてが客席で埋め尽くされていた。しかも、アリーナ内の通路も他公演より狭い印象。つまりそれだけ空きスペースをギリギリまで減らし、一人でも多くのファンがライブを体感できるように配慮されたレイアウトだった。加えて、通常は観客を入れないことが多いステージ真横までもびっしりと観客が埋め尽くし、東京ドーム史上最多レベルとなる5万5000人の観客がライブの開始を心待ちにしていた。
そのステージは、アルバム『FYOP』のジャケットを彷彿とさせる巨大なラジカセを模したデザイン。ステージ奥と両サイドに長く伸びる大型LEDビジョンを使い、ラジカセのグラフィックが映し出されているのだが、そのラジカセに入れられているカセットテープが静かに回転し、それが客入れ時のBGMを流すという、なかなか凝った演出が開演前から始まっていた。この様子から、今回はLEDビジョンを駆使した映像演出が繰り広げられるのだろうという期待をしつつ、ステージセットそのものは、意外とシンプルだなという印象を抱いた（その印象は、後述するライブ中盤で激変する）。
そして定刻を少し過ぎた頃、会場が暗くなり大歓声が沸き起こると、ラジカセのカセットホルダーが開き、そこに『FYOP』とラベルが貼られたカセットが入れられ、再生がスタート。すると、次第にラジカセが炎に包まれていき、その炎の映像の中でギターの轟音がドームにこだまする。発信源は、ステージ中央でリフトアップした舞台に立つ松本孝弘だ。すぐさま観客の手拍子が鳴り響き、ステージ下手から稲葉浩志が登場。アルバムでもオープニングを飾る「FMP」のイントロが奏でられると、ステージフロントからは炎が立ち上がり、一気にドームをB’zの世界観に染めていく。
続いて始まったのは「兵、走る」。直線的なライトが鋭利にステージから放射され、ライブ序盤から稲葉と松本は、ステージ上手、下手へと真横に延びる花道を行き、再びステージ中央に戻った稲葉は松本の肩に手を置き「ヘイ！」とシャウトする。
ここで場内が暗転すると、スポットライトが稲葉を照らす。笑顔でドームの客席を見回す姿に大きな拍手が起きると、稲葉は「B’zの……B’zの……」と続ける。そこに「ちょっとちょっと、たまにはオレにやらせてよ。B’zの……B’zの……」と割って入った松本。その声に大きな歓声があがると、「いいねぇ。じゃあ、いつもの感じでよろしく！」と、稲葉にマイクを戻し、観客の笑いを誘う。
彼らのファンにとってはおなじみのくだりではあるが、今年6月に松本は体調不良で療養を発表し、そしてこのドームツアーで復帰を果たした経緯を知っていれば、この2人のやり取りすら感慨深いものがあった。そうしたファンの気持ちに応えるかのように、稲葉がひと際大きな声で「B’zのLIVE-GYMにようこそ！」と叫ぶと、松本のギターが唸りを上げて「声明」、続いて「MY LONELY TOWN」、そして松本とサポートギタリストYukihide“YT”Takiyamaのブルージーなプレイからハードに展開していく「DIVE」が立て続けに披露された。
「お元気でしたか、東京！ 久しぶりに東京ドームに戻ってまいりました。またこうして素敵なみなさんと会えて、なんて幸せなんでしょう。ありがとうございます」
最初のMCでこう語った稲葉は、「最新アルバム『FYOP（Follow Your Own Passion）』を携えてのツアーということで、今日はお互いのパッションをぶつけ合おうじゃないですか。どうでしょう？ どうですか東京！ パッションありますか!? 我々もパッションを絞り出して、最後まで思い切り演奏してきたいと思います！」と続けると、『FYOP』のなかでも特に印象的な「恐るるなかれ灰は灰に」のギターリフを松本がかき鳴らす。稲葉はドラムの後方にある一段上のステージで色気たっぷりに歌うと、続くバラード曲「INTO THE BLUE」では、サポートキーボーディスト川村ケンのピアノをバックに、今度は松本が妖艶なギタートーンで満員の観客を魅了する。するとすぐさま、サポートドラマー、シェーン・ガラスの軽快なリムショットに合わせて手拍子が自然発生。そこにサポートベーシスト清のラウドなグルーヴとYTのギターが重なり、さらに松本のギターが加わって唯一無二のB’zサウンドを構築すると、稲葉が歌い始めたのは「The IIIRD Eye」だ。
こうして最新作から3曲を続けて演奏すると、ステージは暗転。ステージ中央にはキーボードが用意され、稲葉は「次は懐かしい曲を」と語ると、ピアノを奏でる川村と2人だけで、1990年リリースの「となりでねむらせて」をスローテンポのアレンジで、ブルースハープとともにしっとりと歌う。「30年くらい前の曲で、ということは、私も30歳若かったわけで、その頃の雰囲気を出すのは難しいんですが（笑）」とユーモアを交えつつ、「あの時の僕はいないけど、今の僕は（ここに）いるわけです」という言葉通りに、彼のキャリアと実力が十分に伝わってくる説得力のある歌声で超満員に膨れ上がったドームの観客を魅了した。
そして再びステージに戻ったバンドメンバーとともに、今度は1995年に作られた「消えない虹」を演奏。この曲で松本は、自身のトレードマークであるレスポールなどのおなじみのギターではなく、ピンクのペイズリー柄のムスタング（Charシグネイチャーモデル）をプレイ。そのギターで奏でられる、まるで歌っているかのような叙情的なアウトロのギターソロに、観客は熱心に耳を傾けていた。
ドームが“静”から“動”へと変貌していくなかで、松本はステージ中央に移動。ハイハットで刻まれるカウントとともに、その舞台がせり上がると、LEDビジョンには滝のようなグラフィックが映し出され、七色のきらびやかな照明とともに「#1090 〜 Million Dreams〜」がスタート。そう、『ミュージックステーション』のテーマソングとして広く知られるギターフレーズだ。なじみの深いフレーズだけに、リアルに松本のプレイを全身で浴びると、より一層ダイナミクスの幅広さや表現力の豊かさに心が踊らされ、インストゥルメンタル曲ながら、会場の熱量は一気に沸騰していった。
そして余韻が残る松本ソロの後、暗くなったLEDビジョンにレーザー光線が放たれる。そのレーザーで焼かれたような切れ目が入り、ビジョンはセンターから左右に扉が開くかのごとく徐々に動き出し、なんとそこに姿を現しはじめたのは、ドームの天井に届きそうなほどに巨大な「B’z」ロゴを模ったモニュメントだった。
冒頭に記した「意外にシンプル」と思っていたステージセットの印象が、驚きとともに、ここで覆されたのだ。一瞬、これも映像なのか現実なのかと目を疑ったが、間違いなくリアルな建造物。その証拠に、B’zモニュメントの一番高い場所でスポットライトに照らされた稲葉は、「LOVE PHANTOM」を歌いながら、炎が立ち上がるB’zモニュメントを一段一段と駆け下りていき、そしてステージにたどり着くと、レーザー光線が炸裂する中で彼らの代表曲「ultra soul」へと突入。ドームはカオスに近い熱狂に包まれた。
この曲が終わると稲葉によるメンバー紹介が行われ、最後に松本が紹介されると、彼は「みなさん、お元気でしたか？」（大歓声を受けて）「元気そうで（笑）」と観客を笑わせながらも、今回のドームツアーが自身にとって特別なものとなったことを感慨深げに語り始めた。
「（静養中に、改めて）日頃やれていることって普通ではないんだなと痛感しました。朝起きて、通勤・通学している人の波を見て、うらやましいな、あそこに入りたいなって本当に思ったんですよ。だから今日、こんなすごい場所に立てていることも普通ではないんだと感謝しながらギターを弾かせていただいています。みなさんも、貴重な時間を割いて集まってくださっているのですから、この普通ではない素敵な空間、時間を、最後まで楽しんでいってください。今日は来てくれて本当にどうもありがとう」
松本の言葉を受けて、稲葉も続けた。
「みなさんからの声援、応援、温かい言葉、全部届いてます。想い、気持ちは本当に届いて、（松本さんは）ものすごく努力してドームツアーに間に合わせてくれました。僕も感謝しています。こういう（ツアーができる）ことって、当たり前じゃないんですよ。なかなかないことなんですよ！ その当たり前じゃない空間を、今日、たっぷり楽しもうじゃありませんか。どうですか東京ドーム！」
そして稲葉は再び、「オン・ギター、Mr.TAK MATSUMOTO！」と松本を紹介すると、彼の妖艶なギタートーンがドームにこだまし「鞭」がスタート。ステージ両サイドのLEDビジョンには歌詞（文字）をモチーフとした映像が映し出され、その前で大きく長い布がたなびくと、松本はワウを活かした個性的なギターソロを披露する。続いて穏やかなシンセサウンドとピアノをバックに稲葉がバラード調で歌い始めたのは「Still Alive」。その最後のフレーズで、稲葉は音程をオクターブ上げてハイトーンをドームに響き渡らせると、激しいギターとシンセが鳴り響き、ライブも終盤戦へ。「juice」では、松本のギターソロの後に、稲葉と観客でのコール＆レスポンス合戦が繰り広げられ、その応戦は次第に難易度を上げていき、ドームの熱気は最高潮に到達した。
そんな満員の観客に向かって、稲葉は最後にこう語りかけた。
「小さい子どもだったら、毎日パッションを追いかけて、疲れ果てて眠るわけです。ただ経験を積んで大人になると、迷いが生じたりもしますよね。そういう時に“パッションを追いかければいいじゃない（Follow My Passion / FMP）”と自分に言うことで、すぐに答えを見つけられる。そういう意味で、“Follow Your Own Passion＝パッションを追いかけよう”って、すごく我々に響いているんです」
「パッションって、“何となく好き”“何か気持ちいい”でもいいと思うんです。そういうパッションをお互いに追いかけて、またいつかどこかで会いましょう。今日はピュアで美しいパッションを僕らにくれて、心から感謝してます。どうもありがとう！」
そして「Brotherhood」のアウトロで“We'll be alright!!”というフレーズを何度も繰り返して観客と合唱すると、ライブ本編を締めくくった。
アンコールでは、ステージセットが巨大なクリスマスツリーとなって「いつかのメリークリスマス」が歌われ、オルガンの厳かなフレーズから、NHK連続テレビ小説「おむすび」主題歌として国民的なヒットソングとなった「イルミネーション」へ。そしてラスト、「愛のバクダン」ではアリーナにカラフルな大型バルーンが投入。稲葉は観客にマイクを向けて大合唱をうながし、“きみのVoice”というフレーズを“東京Voiceでしょ！”と歌詞を変えて観客を沸かせると、その高まったテンションを松本のギターがさらに押し上げ、特効の大爆発音とともに、久々となったB’zの東京ドーム公演は大団円を迎えた。
最新アルバム『FYOP』からの選曲を軸としながらも、B’zビギナーでも盛り上がれるライブ・ベスト的なセットリストで大きな盛り上がりを見せた今回のドームツアー。その余韻も覚めないうちに、2026年4月からは全国アリーナツアー『B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-』がスタートする。ドームツアーとはセットリストやステージセットも変更されるということで、彼らは来年、一体どんな『FYOP』の世界を魅せてくれるか、いまから期待に胸を膨らませているファンは多いだろう。とどまることのないB’zのパッションをまだまだ追いかけ続けたくなる、そう思わせるに十分すぎるほど圧巻な、東京ドーム公演だった。
取材・文：布施雄一郎
■B‘z LIVE-GYM 2025 -FYOP-
2025年12月6日 東京ドーム【セットリスト】
01. FMP
02. 兵、走る
03. 声明
04. MY LONELY TOWN
05. DIVE
06. 恐るるなかれ灰は灰に
07. INTO THE BLUE
08. The IIIRD Eye
09 .となりでねむらせて
10. 消えない虹
11. #1090 〜Million Dreams〜
12. LOVE PHANTOM
13. ultra soul
14. 鞭
15. Still Alive
16. juice
17. Brotherhood
-encore-
18. いつかのメリークリスマス
19. イルミネーション
20. 愛のバクダン
