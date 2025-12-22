¡Ø¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡ÙÇ¯ËöÆÃÈÖ¤ËÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¤éÅÐ¾ì¡¡ÀÐ¸¶¿¹¸¤ÎºÊ¤¬35Ç¯¤Ö¤êTV½Ð±é
¡¡TBS¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò30Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê¸å4¡§30¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÈþ¥ï¥¡õÀäÂÐÎÎ°è¡É¤Þ¤Ö¤·¤¤¡È¥ì¥¼¥À¥ó¥¹¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¸½ÌòÅìµþéºÂçÀ¸¡ÉÇµÌÚºä46ÃÓÅÄ±Í¼Ó
¡¡MC¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡ÊÂÀÅÄ¸÷¡¦ÅÄÃæÍµÆó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Í¥é¡¼¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤¬ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES¡¡¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢À®ÅÄÍªÊå¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¡ÈµÞÀÜ¶á¡ÉSP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬µÞÀÜ¶á¤·¤¿¼èºà¤ò¡¢¥µ¥ó¥¸¥ã¥ÝÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ë¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò100m¥Ï¡¼¥É¥ëÃæÅç¤Ò¤È¤ßÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡¢É×¡¦ËÅÄ¾¼ùÁª¼ê¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉ×ÉØÀ¸³è¤ËÇ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å®°¦¤¹¤ë°¦¸¤¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Î¦¾åÁª¼ê¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ÌîÌÀÈþµÄ°÷¤¬¥È¡¼¥¯¤ÇÂçÇúÁö¡£¡È¥Þ¥é¥½¥ó¤¿¤È¤¨¡È¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ñ²ñ¼ÁÌä¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¤Ï¤¨¤Ì¤Âç¿Ã¡×¤³¤È¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²¿¤«¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁ°ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¤³¤È¤ò¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«Âç¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡£
¡¡ÀÐ¸¶²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÀÐ¸¶¿¹¸»á¤ÎÄ¶¹ë²ÚÊÌÁñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¡¢¤µ¤é¤Ë¸µ½÷Í¥¤ÎºÊ¤¬35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡£¤µ¤é¤ËÅÄµ×ÊÝ¿¿µªÁ°°ËÅì»ÔÄ¹¤òÄÉµÚ¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¡Ö19.2ÉÃ¥Á¥é¸«¤»¡×¿¿Áê¤Ï¡£
