お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、21日に開催された「M−1グランプリ2025」を振り返った。

21日は群馬・館林でお笑いライブがあり、そこから帰京して鑑賞したという。相方の塙宣之から「TAKUROさんの家で見てたの？たくろうが優勝した日にTAKUROさんの家で見てたの？」と謎かけのように振られると、「館林の営業からそのまま（移動した）」と答えた。

「流れ星☆」ちゅうえい、「ラブレターズ」塚本直毅、「や団」ロングサイズ伊藤を乗せ、向かったのは人気ロックバンド「GLAY」TAKUROの自宅。土屋は以前からTAKUROと知り合いで、サウナ友達としても知られる。

TAKUROの家でM−1の鑑賞会に参加する約束だったそうで、既に「メイプル超合金」安藤なつ、「三四郎」相田周二は合流済み。土屋は「“何時からいたの？”って言ったら、2時半からだって」と笑わせた。この日午後3時から行われた敗者復活戦から、TAKURO邸で楽しんでいたという。

TERU、JIROと他のGLAYメンバーもおり、「TAKUROさん、TERUさんの間に、金髪の相田がいて、メンバーみたいな顔してたけど。俺もメンバーみたいな」と説明していた。

土屋自身はギリギリの到着だったという。「決勝の1組目ヤーレンズの5分前くらいに着いて、1組目からあの部屋で見られました」。到着すると、通されたのはまさに“特設会場”のような場所だったという。

「車が飾ってあったあそこ（の部屋）に、モニターを持って来て、2台。音響とかにこだわってて、ミュージシャンだから。でっかいスピーカーとかがちゃんとあるらしく、カラオケルームから持って来て、完璧な音響と防音対策と。それで2つモニターがあって。TAKUROさんの家族とかもみんないたから、十何人で見てた」

しばらく各組のネタを楽しんでいたが、出場コンビの中に「たくろう」がいるのをネタの直前に思い出したという。「俺も全然気づかなかったの。たくろうが出ているのを知っているし、TAKUROさんの家で見ているのも気づかなかったけど。最後、（笑神籤を引いた）小田凱人さんが、“たくろうです”と言った瞬間に、“あ、ここTAKUROさん家だ”ってそこで気づいた。自然すぎちゃって」と振り返った。

大会は、2本とも爆笑の漫才を繰り出したたくろうが、見事に優勝。土屋は「TAKUROさん、おもしろかったのが、優勝してすぐ、“どうも、じゃない方のTAKUROです”って言ってた」と、TAKUROのしゃれのきいたリアクションを紹介。塙も「さすがだね」と感心していた。