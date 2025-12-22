上野優華が、約2年ぶりの新曲「結」（読み：ゆい）を2026年2月4日にリリースする。

同楽曲は、上野自身が作詞し等身大の想いを歌詞に込めた1曲だ。また、作曲には青葉紘季が参加。家族、友人、ファンのかけがえのない人々との“結びつき”や絆をテーマにした、聴く人の心に寄り添う温かい楽曲に仕上がっている。上野自身が出産という大きな経験をしたからこそ紡げる言葉の世界、そして表現に一層の深みを増した歌声を期待できる楽曲だ。

さらに、新たなアーティスト写真も公開。真っ白で装飾のない衣装を身に纏い、新たなキャンバスに自らの色を塗り重ねていくという第2章への決意が込められている。

くわえて、バースデーライブ『上野優華 Birthday LIVE 2026 ～ love one ～』を2026年2月7日に渋谷LOFT HEAVENで2部制にて開催。第1部はサポートギターに松井ジャーマンJr.を迎えたアコースティックスタイルとなり、一音一音、一言一言を大切に紡ぐ、音楽の温もりに満ちた親密な空間となる。第2部では、厚みのあるトラックをバックにライブパフォーマンスを繰り広げる、キラーチューン満載のライブとなる。

