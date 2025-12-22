ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¥Óー¥Ëー¡¢¥Õー¥Ç¥£»Ñ¤Î¼«»£¤ê¤Ë¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¡Øayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-¡Ù¤¬¡¢12·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Î¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È ÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ßday1¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢MFC STORE¤È¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥í¥´¥Õー¥Ç¥£ー¡¢¥Óー¥ËーË¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»°¤ÄÊÔ¤ß¤¢¤æ¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤Î¥³ー¥Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤¹¡×¡ÖMFC¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¨¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡12·î21Æü¤Ë¤Ï¡ÖYou will see what I decided.¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
