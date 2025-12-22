NTTドコモは、月額定額制サービス「スゴ得コンテンツ」をリニューアルし、クーポンやポイント特典を強化した新サービス「dバリューパス」を2026年3月1日から提供する。月額料金は550円。

また、リニューアルを記念した「100万ポイント山分けキャンペーン」も開始した。期間は2026年2月27日10時59分まで。

特典を強化

「dバリューパス」は、スゴ得コンテンツで提供している約900種類のクーポンや約150種類のコンテンツはそのままに、コンビニや飲食店などで使えるクーポンを拡充したサービス。

主な新特典として、コンビニの100円お買い物券などが当たる抽選や、毎週金曜日に約10万人に人気商品が当たるキャンペーンなどが実施される。また、映画館で利用できる最大500円の割引クーポンも提供される。

dポイント関連の特典も強化され、d払い加盟店での決済時に最大700ポイントが当たる抽選や、「dショッピング」で翌月利用できる600円割引クーポンの配布などが行われる。

このほか、「dアニメストア」や「ドコモスポーツくじ」、「dブック」などで利用できるクーポンが提供される。加えて、モバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」がテーマパークやスタジアムなどの一部施設を除き、使い放題になる特典なども用意されている。

また、「スゴ得コンテンツ」にAIエージェントサービス「my daiz」や「クラウド容量オプション」がセットになった「いちおしパック」は「dバリューパスパック」に名称変更される。月額料金は682円。

両サービスともドコモ回線の契約がないユーザーでも利用可能。初めて契約する場合は初月無料で利用でき、現在スゴ得コンテンツを契約中のユーザーは、3月1日に自動でdバリューパスへ切り替わる。

100万ポイント山分けキャンペーン

期間中、専用サイトからエントリーしたスゴ得コンテンツ契約者を対象に、dポイント（期間・用途限定）総額100万ポイントが山分けで進呈される。1人あたりの上限は100ポイントで、応募が100万人を超えた場合は全員に1ポイントが付与される。ポイントの進呈時期は2026年4月15日。