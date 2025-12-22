Åâ¿É»Ò¤È¥é¡¼Ìý¤Ç¿ÉÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ ¥«¥Ã¥× ¤â¤ä¤·¿ÉÌ£Á¹¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÍÎ¿å»º¤Î¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤«¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤â¤ä¤·¿ÉÌ£Á¹¡×¤¬2025Ç¯¤âÉü³è¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡¡¥«¥Ã¥×¡¡¤â¤ä¤·¿ÉÌ£Á¹¡×¿·È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤» | ÅìÍÎ¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.maruchan.co.jp/news_topics/entry/2025/12/post_20211083.html
¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ ¥«¥Ã¥× ¤â¤ä¤·¿ÉÌ£Á¹¡×
¸¶ºàÎÁ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
1¿©161g¤Ç457kcal¡£¿©±öÁêÅöÎÌ¤Ï¤á¤ó¡¦¤«¤ä¤¯¤¬2.4g¡¢¥¹¡¼¥×¤¬3.8g¡£
¤Õ¤¿¤ò¤á¤¯¤ë¤È¤«¤ä¤¯¡¢±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¡¢Ê´Ëö¥¹¡¼¥×¡¢¤â¤ä¤·Ä´ÍýÉÊ¤Î4¤Ä¤ÎÂÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤ä¤¯¤À¤±ÌÍ¤Î¾å¤Ë¤¢¤±¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç5Ê¬ÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤È¤â¤ä¤·Ä´ÍýÉÊ¤Ï¤Õ¤¿¤Î¾å¤Ç²¹¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
5Ê¬¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ´Ëö¥¹¡¼¥×¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤Þ¤¼¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ±ÕÂÎ¥¹¡¼¥×¤òÅêÆþ¡£¤ß¤½¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤â¤ä¤·Ä´ÍýÉÊ¤òÆþ¤ì¤¿¤é´°À®¡£
¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤é¤·¤¯´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ÌÍ¤ËÌ£Á¹¥¹¡¼¥×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍí¤ó¤Ç¡¢¤¹¤¹¤ë¤È¥º¥ë¥º¥ë¤È¿´ÃÏÎÉ¤¯¸ý¤ÎÃæ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤ÏÅâ¿É»Ò¤È¥é¡¼Ìý¤Î¿É¤µ¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤ä¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ç»¸ü¡£Çò¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ò¤ÈÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ ¥«¥Ã¥× ¤â¤ä¤·¿ÉÌ£Á¹¡×¤ÏÀÇÊÌ355±ß¤Ç¡¢2025Ç¯12·î15Æü(·î)¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï12¸ÄÆþ¤ê¤¬Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡¦ÀÇ¹þ4380±ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ÀµÌÍ¥«¥Ã¥× ¤â¤ä¤·¿ÉÌ£Á¹ 161g¡ß12¸ÄÆþ¤ê (1¥±¡¼¥¹)