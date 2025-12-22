伊藤みどり「なんと…後ろに」観客席の大物アーティストに驚愕 浅田真央も映り込み「すごい3ショット」と反響
元フィギュアスケート選手の伊藤みどり（56）が22日、自身のインスタグラムを更新。自身が座る観客席の後ろにいた大物アーティストの存在に驚愕した。
【写真】後ろに映っていたのは…観客席に座る浅田真央＆伊藤みどり
伊藤は「なんと… 後ろにYOSHIKIさん いらっしゃるなんて…」と投稿。写真には浅田真央と並んで座る伊藤の背後に金髪でサングラスをしたYOSHIKIの姿があった。
伊藤は続けて「Xジャパンの『ローズオブペイン』で滑ったことあるのに…」とつづり、現場で気付かなかったことを悔やむような様子を見せた。
この投稿には「みどりさん＆真央ちゃんの2ショットで驚いたけど、またすごい3ショットですね!!みどりさんがXJAPANの曲で滑っていたの覚えてますよ！感動しますねー」「レジェンドトリプルアクセラー そしてYOSHIKIさんまで！すごすぎます」など反響が寄せられている。
