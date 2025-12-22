フィギュアスケートの全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、会場の東京・代々木第一体育館で「メダリスト オン アイス」が行われた。

女子で優勝し、史上初めて３大会連続五輪出場を決めた坂本花織（シスメックス）が大トリ。「ＰＯＩＳＯＮ」をしっとりと演じると、サプライズはアンコールだった。男子王者の鍵山優真の手を取った坂本が、２人でリンクイン。坂本の今季ショートプログラム（ＳＰ）「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」の曲が鳴ると、２人そろってステップシークエンスを演じた。

息ピッタリ、鍵山の“完コピ”演技に場内のファンはどよめき。坂本によると、鍵山が坂本のステップに惚れ込み「僕、花織ちゃんのステップできるんです、と。ここしかないと思って、急きょ、コラボしました」。鍵山は「ちゃんと、レベル４取れたかな…」と笑いを誘いつつ「素晴らしいステップを一緒にできて、本当に幸せです」。今季限りでの現役引退を表明している坂本にとっては、これが国内での現役ラストダンス。国内男女の王者が共演する豪華なフィナーレとなった。