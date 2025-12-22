新たに作成された「ビーチー・ヘッド・ウーマン」の容貌の再現画像/Face Lab/Liverpool John Moores University

先週はどんな記事がよく読まれたのでしょうか。12月8日から12月14日の週間ランキングトップ5をご紹介します。

第5位：北欧で見つかった古代船に新発見、「出発地」のなぞ解明へ前進

デンマークの湿地帯で約100年前に見つかった古代の木造船「ヒョルトスプリング船」について、新たな研究結果が発表されました。この船はどこから来たのかというなぞの解明に、一歩近づいた可能性があります。

第4位：「ブリテン島初の黒人」にまつわる物語、古代DNA技術の進歩が書き換える 新研究

サハラ以南のアフリカの出身だとして、ブリテン島初の黒人「ファースト・ブラック・ブリトン」と呼ばれていた古代の女性が、実際には色白で、出身も現在のイングランド南部であったことが、新たなDNA配列解析を用いた研究で明らかになりました。

第3位：銃撃犯から銃を奪った「英雄」はシリアから来た難民の家族、身を投じて多数の命救う 豪

15人の犠牲者を出したオーストラリア・シドニーの銃撃事件で、銃撃犯の1人に飛びかかって銃を奪った「ヒーロー」の身元が判明しました。地元当局やメディアの報道によると、アハメド・アル・アハメドさん（43）は、難民の両親を数カ月前にシリアから迎えたばかりでした。

第2位：映画監督ロブ・ライナーさん死亡、息子を逮捕 前日のパーティーで口論

映画監督のロブ・ライナーさん（78）夫妻が自宅で遺体で見つかった事件で、米ロサンゼルス市警は15日、息子のニック・ライナー容疑者（32）が両親の死亡について「責任がある」と発表しました。

第1位：ビーチ銃撃阻止しようとした夫婦の映像が新たに浮上、2人とも死亡 豪

オーストラリア・シドニーのボンダイビーチで15人が死亡した銃撃事件で、現場に居合わせた男女2人が犯行前の銃撃犯に飛びかかって銃を奪おうとする姿をとらえた映像が16日、新たに浮上しました。