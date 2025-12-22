¡Ö¿À·Ð¼Á¤Ê¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤È¡Ö¤ª»³¤ÎÂç¾¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü ÌÀ½¨ÆüÎ©¡¦¶âÂô´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡ÖÇ½¸Íµ±Ì´¤ÈÌî¾å»ÎÍÔ¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡×
ÌÀ½¨ÆüÎ©¡¦¶âÂôÀ®Êô´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ëº£½©¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£´¿Í¤Î¶µ¤¨»Ò¡Á
Ç½¸Íµ±Ì´¡¦Ìî¾å»ÎÍÔÊÔ
¡¡ÃæÆü¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿³°Ìî¼ê¡¦Ç½¸Íµ±Ì´¡Ê¤Î¤È¡¦¤¤é¤à¡Ë¤È¡¢ÌÀ½¨ÆüÎ©¹â¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Î¶âÂôÀ®Êô´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìËÌÊ¡»ãÂç½Ð¿È¤Î±ï¤Ç¡¢Ç½¸Í¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ»ë»¡¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÇ½¸Í¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
°ñ¾ëÂç²ñ¤ÇÂ¤òÉé½ý¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç½¸Íµ±Ì´¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â135¥¥í¤¯¤é¤¤½Ð¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ò¥¸¤ò¾¯¤·ÄË¤á¤Æ¤¤¤Æ·Ú¤¯Åê¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤ï¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂÎ¤Ë¡Ë¹Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æµ»½Ñ¤ËÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÅê¤²¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·Ìî¼ê°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¹Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢´ïÍÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À®Ä¹¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡Ö£±Ç¯À¸¤ÎÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏºÙÀîÀ®Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Þ¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£²Ç¯¤ÎÅß¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÂÎ¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤¯²¼È¾¿È¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤ò»ØÆ³¡£¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤È¡¢»Ä¤ë²ÝÂê¤ÏÀ®Ä¹ÌÌ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤ÏºÙÀî¤Î¤Û¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç½¸Í¤Ë¤â¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¿À·Ð¼Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ......¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢¤³¤Á¤é¤â¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡Ë¾¯¤·¤º¤ÄÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ç¾¤âÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¿À·Ð¼Á¤Ê°ìÌÌ¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²æ¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÇ½¸Í¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤¬£²¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÚÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¡Û
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ïº£Ç¯¤Î½ÕÀè¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÇ½¸Í¤Î¤Û¤¦¤«¤é¶âÂô´ÆÆÄ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¡£»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¹ÔÆ°¤Ë¶âÂô´ÆÆÄ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÅÜ¤ê¤Å¤é¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¹¤°¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÖÅÙ¤¬´é¤Ë½Ð¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬µ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê´®¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÁÇÄ¾¤Ç¸¬µõ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Êª»ö¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç½¸Í¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â¹»ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¤Ï15ËÜ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï£³Ç¯À¸¤Î½Õ°Ê¹ß¤ËÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤¬³«²Ö¤·¡¢¶âÂô´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢²ÆÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤«¤é¤«¡¢²¼µéÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤¬¸·¤·¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¡¢¶âÂô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ½¸Í¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¶âÂô´ÆÆÄ¤ÏÇ½¸Í¤Ë¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¹Í¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÈà¤â·ù¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤À¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤¿¤À¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤ä¸«¤¿ÌÜ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Þ¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¶âÂô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÌ¿¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤â°ì½ï¤ä¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡ÖËÍ¤â¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£°Î¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¡¢ "Âç¿Í¤ÎÉÝ¤µ"¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ÏÂÐÅù¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤ä¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·ù¤À¤Ê¡Ù¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢È³¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±ø¤¯¤Æ·ù¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Çö¤ì¡¢¡Ø¤³¤³¤ò¤³¤ì¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢¡Ø¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÃæ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤¬Æ³¤¤¤¿¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¤³¤¦¤·¤¿£²¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¡¢Ç½¸Í¤Ï¼þ°Ï¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ÅÁð¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶âÂô´ÆÆÄ¤¬´¶¿´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç½¸Í¤ÏËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤·¤Æ¤â¡¢´î¤Ö¤è¤êÀè¤ËÊá¼ê¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò½¦¤¤¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¾¡Íø¤·¤Æ¹»²ÎÀÆ¾§¤ò½ª¤¨¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¶î¤±½Ð¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ìÎé¤·¤Æ¤«¤éÁö¤ê½Ð¤¹¡£¶âÂô´ÆÆÄ¤«¤é¤½¤¦¤·¤¿»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¿´¤ÎÍ¾Íµ¤Ï¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ëÂÇ·â¤Ë¤â¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤âÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¡£³Î¼ÂÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁöÎÏ¤Î¹â¤µ¤äÍ¥¤ì¤¿ÂÐ±þÎÏ¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òNPBµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ë¼¨¤·¡¢É¾²Á¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î°ñ¾ëÂç²ñ¤Ç¤â¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î´äÀ¥ÆüÂç¹âÀï¤Þ¤Ç¤Ë13ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.462¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»î¹ç¤Çº¸Â¼ó¤Îð×ÂÓ¤òÃÇÎö¤¹¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¡£½à·è¾¡¤Ï·ç¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï»Ö´ê¤·¤ÆÂåÂÇ½Ð¾ì¤·¡¢¸«»ö¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÂÇÎ¨¤Ï5³ä¤ËÅþÃ£¡£±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î·ãÆ®¤ÎËö¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¶âÂô´ÆÆÄ¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï£¸²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£ÆóÎÝ¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢º¸Â¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°ìÎÝ¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¾ã¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¡¢ÃæÆü¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÍýÁÛ¤Î¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤éÌîµå¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í¾Íµ¤ò¼º¤Ã¤Æ¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ê¤¤¡£¶âÂô´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç»ëÌî¤ò¹¤²¤¿Ç½¸Í¤Ï¡¢¿´µ»ÂÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ú¥»¥ó¥¹¤Ï°ìÎ®¡¢²ÝÂê¤Ï¿Í´ÖÀ¡Û
¡Ö¤è¤¯¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¶âÂô´ÆÆÄ¤¬¤½¤¦¾Ð¤Ã¤ÆÉ¾¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Êá¼ê¤ÎÌî¾å»ÎÍÔ¡Ê¤Î¤¬¤ß¡¦¤·¤¤é¡Ë¤À¡£
¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é£·°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÌÀ½¨ÆüÎ©¡¦Ìî¾å»ÎÍÔ¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡Ìî¾å¤ÎÆþ³ØÄ¾Á°¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÌ·ï¤Ç¶âÂô´ÆÆÄ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£ÅÙ¡¢¤¨¤¨¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìîµå¥»¥ó¥¹¤ÏÅÄÂ¼Î¶¹°¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤¹¤°¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤â......¿Í´ÖÀ¤ÏÅÄÂ¼¤ÎÂ¸µ¤Ë¤âµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿´ÇÛ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌî¾å¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ª»³¤ÎÂç¾¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬......¤Þ¤¢¡¢»ä¤ÎÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¶âÂô´ÆÆÄ¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤â¤¦¼¤á¤í¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÊÀÐÀî¡Ë¥±¥Ë¡¼¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤Çµã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¢¤ÏÎ©¤Ä¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ï¤À¤Þ¤µ¤ì¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¶âÂô´ÆÆÄ¤Î¶ìÏ«¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜ¿¬¤Ï¤É¤³¤«²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¸÷À±³Ø±¡¹â¡Ê¸½¡¦È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¹â¡Ë¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Î¤«¤«¤ëÀ¸ÅÌ¡¢Áª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö°é¤Æ¹ÃÈå¡×¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¶âÂô´ÆÆÄ¤Î¶µ»Õ¡¢¤½¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êá¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£´ÆÆÄ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤À¤±¤ÇÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÌÀÀÐ¿·Ç·½õ¡Ê¸½¡¦°¡ºÙ°¡Âç¡Ë¤¬¤ª¤â¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ê¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ìî¾å¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¾®Àî°ìµÙ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÅÚÃÅ¾ì¤Ç¸÷¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡Û
¡¡²Æ¤ÏÌî¾å¤¬¥á¥¤¥ó¤ÇÈï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ñ¾ëÂç²ñ·è¾¡¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤Ï¾®Àî¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·è¾¡¤À¤±Êá¼ê¤òÂå¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶âÂô´ÆÆÄ¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Èà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ØÆ³¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£Âå¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢2ÂÐ2¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯Êý¼°¤Î±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£Ìî¾å¤Ï»î¹çÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àè¹¶¤ÎÌÀ½¨ÆüÎ©¤Ï¡¢10²óÉ½¤ËÌî¾å¤Î°ìÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤ÎÎ¢¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢Ìî¾å¤¬¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Å¾¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò°ìÌÜ»¶¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤Ä¤«¤à¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤¿¡£2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¡ÖÆ±ÅÀ¤Þ¤Ç¤ÏOK¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´ºö¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡£¤·¤«¤·Ìî¾å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤Î¤¤¤¤È½ÃÇ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢»°ÎÝ¤Ç´Ö°ìÈ±¤Î¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Î¾×·â¤Ï¡¢º£¤â¶âÂô´ÆÆÄ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌî¾å¤¬í´í°¤Ê¤¯»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¡¢»æ°ì½Å¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìî¾å°Ê³°¤ÎÊá¼ê¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤òÁª¤ó¤À¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÌµÆñ¤Ë¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤ò»°ÎÝ¤ËÅê¤²¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Ìî¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÌî¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ê¡¢1ÅÀ¤ÏÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±ÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿£²Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦¹âÉôÎ¦¡ÊÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ë¤«¤é¡¢¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÄËÎõ¤ÊÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²Æ°Ê¹ß¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢ÀÐÀî¥±¥Ë¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬ÌÀ½¨ÆüÎ©¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¤·¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö°éÀ®»ØÌ¾¤Ç¤â¥×¥í¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤À¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼»ØÌ¾¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»Ìîµå¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢¿ô»î¹ç¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë³«²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²æ¤¬¾Ã¤¨¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ìµ¤¤Ë"¥Ü¥ó"¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÁÛÁü¤ò¤âÄ¶¤¨¤ëµÞÀ®Ä¹¡£¤³¤¦¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤³¤½¡¢¶âÂô´ÆÆÄ¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤¹¤°¤Ë¤Ï³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ø¥¹¥Í¤Ë½ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ëá¤¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¦¥Á¤Î³Ø¹»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ºÇ½é¤«¤éÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ä¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÌîµå¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¡£Îà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¶µ¤¨»Ò¤¬4¿Í¤â»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢´¶³´¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡×¡Ú40Ç¯¤Î»ØÆ³¤¬·ë¼Â¤·¤¿½Ö´Ö¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£´Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¤Î±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼ÆâÌî¼ê¡×¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£µ°Ì»ØÌ¾¡¦?¶¶Î´·Ä¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¡×¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£¶°Ì»ØÌ¾¡¦ÀÐÀî¥±¥Ë¡¼¡Ë¡¢¡ÖÁö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿±¦Åêº¸ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¡×¡ÊÃæÆü£´°Ì»ØÌ¾¡¦Ç½¸Íµ±Ì´¡Ë¡¢¡Ö¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡×¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£·°Ì»ØÌ¾¡¦Ìî¾å¡Ë¤È¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÀ¤Ï¼Â¤ËÂ¿ºÌ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ØÆ³Îò40Ç¯¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç£³Ç¯»þ¤«¤é³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¡¢Âç¤¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦À³Ê¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¡¢ÌÀ½¨¤ËÍè¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸°Õµ¤¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¸÷À±³Ø±¡¹â¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤è¤ê¤â¡¢º£¸å¤ÏÌÀ½¨ÆüÎ©¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÎ®¹»¤«¤é¤ÏÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤Ê¤ê¤ËÁÇºà¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤Ë¤ÏÃ»½ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬µ¤¶¯¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´ÖÀ¤ä¹Í¤¨Êý¤¬Ëá¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç³Ø¤ä¼Ò²ñ¿Í¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¶µ¤¨¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¹âÂ´¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¼Â¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¶âÂô´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¾¡Íø¤È°éÀ®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£Æþ³Ø¤«¤é£²Ç¯È¾¤È¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¾¡Íø¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢°éÀ®¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò³ä¤±¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¶âÂô´ÆÆÄ¤Ï¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¡Íø¤À¤±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Í´ÖÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤¬·çÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤ò¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¤¤¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¡¢ÁêÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤±¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í´ÖÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³Ë¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬À®Ä¹¤·¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶µ¤¨»Ò£´¿Í¤ÎÆ±»þ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¡¢¸·¤·¤µ¤â¼¤µ¤Ê¤¤º¬µ¤¶¯¤¤»ØÆ³¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿²÷µó¤À¡£Èà¤é¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÌÀ½¨ÆüÎ©¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£