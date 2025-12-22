¡Ú¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é Åìµþ¡Û½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é Åìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢28³¬¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ð¡¼¡Ö¥¶¡¦¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¹ë²Ú¤Ê¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡©
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÁ´5¼ï¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥Ð¥·¥å¥é¥ó¡×
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥Á¥´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥Ð¥·¥å¥é¥ó¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÎä¤¿¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥á¥ì¥ó¥²¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥Ð¥¸¥ë¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¥à¡¼¥¹¡¢¥¤¥Á¥´¥¸¥ã¥à¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç·Ú¤ä¤«¡ª
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡×
¤«¤ï¤¤¤¤²Ö·Á¤Î¥ë¥Ó¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¡×¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹á¤Ð¤·¤¤¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ãæ±û¤Ë¥¤¥Á¥´¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¡Ê¥½¡¼¥¹¡Ë¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¾å¤ËÈ¾µå¾õ¤Î¤¤¤Á¤´¥¼¥ê¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¹½À®¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÉ÷Ì£¤òÁØ¤´¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥Á¥§¥É¥Ë¥¢¡×
¥¤¥Á¥´¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥Á¥§¥É¥Ë¥¢¡×¡£¤¯¤Á¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ö¥ó¥¿¥ó¥¼¥ê¡¼¤Ë¡¢³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥¤¥Á¥´¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥Ö¥ó¥¿¥ó¡¢¥ê¥ó¥´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£ºÌ¤ê¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥£¥°¥ì¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥È¥é¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¾Æ¤²Û»Ò¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢À¸ÃÏ¤ÎÃæ¿´¤Ë¥×¥é¥ê¥Í¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÇ¦¤Ð¤»¡¢¥«¥«¥ª¥Á¥å¥¤¥ë¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¡ÖËõÃã¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×
É½ÌÌ¤ò¶¯²Ð¤ÇÌó4Ê¬´Ö¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤ê¤È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£Ç»¸ü¤ÊËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤â¥¤¥Á¥´¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¨Àá¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤ÖÁ´5¼ï¡£
¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥¹¡¼¥×¡×
ºÇ½é¤Ë¥µ¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åß¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬Áý¤¹¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥¹¡¼¥×¡×¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¡¼¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥Ä¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥í¡¼¥Õ¤È¥È¥ê¥å¥ÕÍñ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡×
ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥í¡¼¥Õ¤È¥È¥ê¥å¥ÕÍñ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª ·Ú¤¯¥È¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ù¥ê¡¼¥í¡¼¥Õ¤Ë¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤òìÔÂô¤Ë²Ã¤¨¤¿Íñ¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¡Ö´Å¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¤«¤Ö¥à¡¼¥¹ ¥¥ã¥Ó¥¢¡×
½Ü¤Ç¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢´Å¤ß¤¬Áý¤·¤¿´Å¥¨¥Ó¤ò»È¤¤¡¢¥«¥Ö¤Î¥à¡¼¥¹¤Ë´Å¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤ò½Å¤Í¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤»¤¿°ìÉÊ¡£¥¤¥Á¥´ÊÁ¤Î¥Á¥å¥¤¥ë¤âÅº¤¨¤Æ¡¢¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¤¤¤Á¤´¤È¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤ÈÀ¸¥Ï¥à 25Ç¯¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤È¥Ó¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¡×
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¤Ë25Ç¯½ÏÀ®¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤òÎ®¤·¡¢À¸¥Ï¥à¤ò´¬¤¤¤¿¥¤¥Á¥´¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Ê25Ç¯½ÏÀ®¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤¬¡¢Ì£¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î²¡¤·¼÷»Ê ¤ï¤µ¤Ó¥¥ã¥Ó¥¢¤È¥È¥é¥¦¥È¥¥ã¥Ó¥¢¡×
¥Ó¡¼¥Ä¤Ç¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¼÷»Ê¤Ë¡¢½Ü¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò¾è¤»¤¿°ìÉÊ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¤ï¤µ¤Ó¹á¤ë¥¥ã¥Ó¥¢¤È¥È¥é¥¦¥È¥¥ã¥Ó¥¢¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¸ý¤Û¤ª¤Ð¤ë¤È¤ï¤µ¤Ó¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥³¡¼¥ó¤ÏÁ´£³¼ï¡£
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡×
¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¤È¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡×¡£¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×¤ÏµáÈî¤È¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ò¤¤¤Á¤´Ì£¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡×¤Ï¡¢Í®»Ò¤Î¹á¤ê¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤Û¤É¤è¤¤¿É¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËºÌ¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤³¤³¤í¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AFTERNOON¡¡TEA¡¡MENU
¡»¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡¦¤¤¤Á¤´¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Ð¥¸¥ë¤Î¥Ð¥·¥å¥é¥ó
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¿¥ë¥È
¡¦ËõÃã¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡¦¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥Á¥§¥É¥Ë¥¢
¡¦¥Æ¥£¥°¥ì
¡»¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡¦¥Ù¥ê¡¼¥í¡¼¥Õ¤È¥È¥ê¥å¥ÕÍñ¥µ¥ó¥É
¡¦´Å¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë ¤«¤Ö¥à¡¼¥¹ ¥¥ã¥Ó¥¢
¡¦¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤È¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥¹¡¼¥×
¡¦¤¤¤Á¤´¤È¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤ÈÀ¸¥Ï¥à 25Ç¯¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¤È¥Ó¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È
¡¦¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î²¡¤·¼÷»Ê ¤ï¤µ¤Ó¥¥ã¥Ó¥¢¤È¥È¥é¥¦¥È¥¥ã¥Ó¥¢
¡»¥¹¥³¡¼¥ó
¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¡¦¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡
¡¦Í®»Ò¸ÕÜ¥
¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥ã¥à¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹
¡»¥É¥ê¥ó¥¯
¢£¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é Åìµþ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-8-3 ´Ý¤ÎÆâ¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ï¡¼ËÜ´Û
¾ì½ê¡§¥é¥¦¥ó¥¸&¥Ð¡¼¡Ö¥¶¡¦¥í¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡Ê¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¡¦¥é Åìµþ¡×28³¬¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§12»þ¡Á17»þ30Ê¬¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤Ï13»þ¡Á17»þ30Ê¬¡Ë
ÎÁ¶â¡§8580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁÊÌÅÓ¡Ë
TEL¡§03-6739-7877
¢¨É½¼¨¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÎÁ¶â¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
▶▶¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§ÀîÅèÞ«À¸
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£