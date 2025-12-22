結婚30年、50歳の妻はなぜ「1年で500万円を使い込んだ」のか。驚愕の原因と元同級生の夫の決断

「心の病や、トラウマが原因となり、アルコールやギャンブルへの依存、性や恋愛依存、浪費、自傷など逸脱した行いをする人は少なくありません。治療には長い時間がかかることが多く、メンタルを病んだ人にも“保護司”のような存在が必要だと感じています」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

「探偵が見た家族の肖像」に続き、カウンセラーとしての視点からお伝えする「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにして行ったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしている。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。ふたつの連載を通してこれまで199件の事例を紹介してきた。

冒頭の言葉のとおり、「依存症」で家族にひびがはいる事例も少なくないという。中でも「浪費癖」になると、なにかのために貯めておいた家族のお金まで使い込んでしまう事例もある。しかし「浪費癖も依存症の一種です。その背景の問題を見ないでただ叱ったりしても効果はありません」と山村さんは言う。

先日国連で「国連準則」に日本独自の「保護司制度」が好事例として盛り込まれたことを明らかにした。ただ罰するのではなく、更生するためにもその原因を知ったうえで見守ることも大切なのだ。

今回ご紹介しているのは、大手企業に勤務する50歳の会社員・徹也さん（仮名）の相談。結婚30年になる元同級生の妻の浪費癖に悩み続けていたという。これまで試行錯誤してきたが、500万円あった貯金が137円になっていたことと、出張中に外泊していることから、男性の影を感じて調査依頼をしたのだという。では調査の結果は……。

お金のことさえなければ、良好な夫婦関係

ふたりの出会いから振り返ります。ふたりはは35年前、15歳の時に高等専門学校の同級生として出会います。妻は両親がお金に厳しく、交通費さえもらえないので、1年生のときからアルバイトをしていました。高専の授業は厳しく、アルバイトをしながらではついていけない。徹也さんがサポートするうちに恋に発展しましたが、妻は中退し、普通高校に編入しました。徹也さんが19歳で大手企業に内定したときに、妻にプロポーズし、20歳で結婚したのです。

あまりに厳格に両親からお金制限されてきたからか、妻はお金があるとあるだけ使ってしまっていました。徹也さんは結婚するときからその癖はわかっていましたが、一緒に直していこうと思っていたのです。しかし妻の浪費は治らず、あればあるだけ使ってしまう。そのせいで子供を持つこともできませんでした。

徹也さんは妻と共にお金の勉強をしたり、ファイナンシャルプランナーのカウンセリングを受けたり、講演会に行くなど、30年間寄り添いましたが、妻は虎の子の500万円を1年のうちに使ってしまいます。それと同時に外泊もあり、浮気を確信。徹也さんは妻を愛していますが、浮気していたら、気持ちも離れる。区切りをつけたいと、調査をすることになりました。

徹也さんと妻はお金のことさえなければ、良好な夫婦関係のようです。徹也さんが数ヵ月に1回、2週間の出張に行く時はなんの連絡もしませんが、東京勤務の時は「同僚と飲みにいく」とか「映画を観る」「買い物に行く」など、予定を共有しています。その後、2人で待ち合わせて食事や街歩きなどデートをすることもあるそうです。

次回の徹也さんの長期出張がいつになるかわからず、妻が「友達と飲みに行く」という日に調査に入ることにしました。

アートメイクをしたあとに向かったのは

7時30分に都内のマンションから出てくる妻を張り込みます。徹也さんが20年前に購入した低層マンション前で貼っていると、妻が出てきました。写真どおりの愛らしい風貌です。30代前半の女性のようなファッションを着こなしており、バッグやコートもおそらくハイブランドなのでしょう。胸元には、女性からの人気が高いペンダントが輝いていました。

長年勤務している大手病院の通用口から入り、9時から勤務スタート。17時30分に出てきました。女性の同僚と駅まで歩き、地下鉄に乗り換えて表参道で下車。あるビル内に入って行きました。ここは、眉と唇のアートメイク専門サロンでした。20分程度でマスクもせずに出てきたので、施術ではなくカウンセリングだったのでしょう。料金をみると両眉4万円、リップ8万円でした。

銀座に移動して、メイクとヘアセットのサロンに入り、ヘアクリップでまとめていた髪をハーフアップにしてもらっていました。そして、高級ホテルのパーティルームに入って行きます。かなり盛り上がっており、主催者団体の名前を検索すると、既婚者の合コンを運営する会社で、この日は男性30人・女性30人の会が開かれている様子でした。

21時に解散になり、妻は30代後半の男性と手をカップルつなぎにしてほろ酔いで出てきました。男性にしなだれかかりながら歩き、近くのバーにときどきキスをしながら移動します。30分ほど飲んだ後、男性は妻をタクシーに乗せて、家へ帰しました。妻は未練たらたらでしたが、男性は強引です。おそらく妻はこのタクシー代1万円程度を自分で払うのでしょう。

男性を追うと、電話で「すげえババアに絡まれて、やっと帰した。そっちに行く」と大声で話しながら、タクシーに乗ってしまいこの日の調査終了。

夫の出張中にボーイズバーへ

2回目の調査は、それから4日後、徹也さんが2泊の出張に行く日を狙いました。この日の妻は退勤後に再びメイクアップサロンに行ってから、女性と待ち合わせて新宿のボーイズバーに入って行きました。ここは、美少年が接客する飲食店です。ホストクラブではありませんが、シャンパンを抜けば10万円になるでしょう。見送った女性が「ごちそうさまでした」と言っていたので、妻がお金を払ったことが予想できます。

20時から2時間ほど過ごしたあと、駅まで帰る女性を見送った後、百貨店の前の待ち合わせスポットに移動。そこで待っていた30代前半の人工的な美しさの男性と手を繋ぎながら、ラブホテルに入って行きました。男性は深夜1時に出てきて、徒歩で近くのマンションに帰宅していました。この男性は、後で女性向け風俗のキャストであることがわかります。妻はこの男性に入れあげており、靴やバッグ、アクセサリーなどをプレゼントしていたことがわかりました。ホテル代2万円、男性への費用4万円は妻が払っています。

妻は朝5時に出てきて、一度自宅に戻ってから出勤。妻の勤務態度は真面目そのものでした。

おかしいと思っていたことが全部1本の線に

徹也さんは「こういうことでしたか」と見ていて気の毒になるほど落胆していました。

「それまで、おかしいと思っていたことが全部1本の線にまとまりました。もう妻とは一緒にいられません。このままでは、僕の社会的立場も悪くなる。ずっと不安で眠れなかったのですが、離婚すれば枕を高くして眠れそうです」

私の前では、そう言っていましたが、30年間の共依存状態から抜けるのは大変です。眠れないとおっしゃっていたので、心療内科か精神科の受診をお勧めしました。そして、離婚するなら弁護士を立てることが必要だとお話ししたのです。徹也さんは「そこまでせず、自力で離婚します」とおっしゃっていました。

3ヵ月後の決断

それから3カ月後、徹也さんから「離婚できず、また同じことを繰り返しています。また妻が浮気しました」と連絡がありました。なんとなくそうなるのではないかと予想をしていたので、カウンセラーの立場でお話を伺うことにしました。

「浮気の証拠を見せて、妻と話し合いました。妻は“もう絶対にしない。ごめんなさい”と土下座して、“あなたと一緒に生きて行きたい”と泣いてきた。それでまた許してしまったんです」

涙を流しながら堂々巡りのお話を1時間以上しているうちに、気持ちが整理できたのでしょう。私は「徹也さんがおひとりで向き合っていらして頑張っていらしたのはとてもよくわかりますが、やはり専門医のカウンセリングが必要だと思います。依存症は本当に簡単ではありません」と伝えると、「妻と共に依存症に向き合い、改善するためにカウンセリングに通う」とおっしゃっていました。

妻は両親から経済的DVの他に、教育虐待や暴力も受けていました。金銭的にもストイックを要求されて育ちました。ダメだダメだと制限され続け、否定され続け、そのストレスが浪費癖や性依存になってしまったのではないかと思われます。

ただ、希望の光なのは、徹也さんの存在です。浪費癖もまとめて守ろうとしてきた徹也さんの存在を、妻には改めて振り返ってほしい。自分がきちんと愛される存在なのだと、自分を認めてあげてほしいと強く思います。

徹也さんはまた妻の抱えるものと向き合う覚悟を決めたそうです。これから夫婦がどうなるかわかりませんが、誰かが寄り添ってくれる人がいれば、立ち直ることのできる可能性は大きくなることを私は見てきました。お二人ともまだ50歳、今後長い人生、穏やかで落ち着いた生活ができることを、願ってやみません。

調査料金は30万円。（経費別）でした。

【前編】500万円あった貯金が1年で137円に…30年妻の浪費を見守ってきた夫が耐えられなくなった理由