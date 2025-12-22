ACE SHOES 10周年記念！花をテーマにした別注スニーカー2型登場

シューズブランド「ACE SHOES」が10周年を迎え、記念すべき年に登場するのは、フランス発の「PATRICK（パトリック）」との特別コラボモデル。花をテーマにした「ACE10TH-N_POPPY（エース10thネバダ_ポピー）」と「ACE10TH-D_MIMOSA（エース10thディーン_ミモザ）」の2型が、2025年12月24日（水）より発売されます♪

ACE SHOES 10周年記念、花をテーマにした別注スニーカー登場



ACE10TH-N_POPPY（エース10thネバダ_ポピー）

ACE SHOESの10周年を祝う特別な別注スニーカーが登場！「PATRICK（パトリック）」とのコラボレーションで、花をテーマにしたデザインが特徴です。

「ACE10TH-N_POPPY（ポピー）」は、鮮やかで柔らかな色合いが魅力で、コーディネートの主役にぴったり。鮮やかな「POPPY（ポピー）」カラーは、足元に華やかさをプラスしてくれます。

カラーや素材、細部に至るまでこだわりが感じられる仕上がりです。10周年記念モデルとして、特別感も満載♡

「MIMOSA」の上品なカラーで、落ち着きのある遊び心を演出



ACE10TH-D_MIMOSA（エース10thディーン_ミモザ）

「ACE10TH-D_MIMOSA（ミモザ）」は、ミモザの花をイメージした温かみのある色合いが特徴。

落ち着いた印象ながらも、細部には遊び心が感じられるデザインで、カジュアルでも上品さを感じさせる一足です。履き心地も抜群で、日常使いにぴったり。

カラー名に込められた花のイメージ通り、温かく柔らかな印象を与えてくれます。どんなスタイルにも合わせやすく、日々のコーディネートをさらに楽しめそうです♪

実用性と記念性を兼ね備えた別注コラボスニーカー



ACE SHOESの10周年を祝うこの特別なスニーカーは、見た目だけでなく、実用性も抜群！「POPPY」と「MIMOSA」どちらも履き心地の良さにこだわり、日常のスタイリングにぴったりな一足です。

ACE SHOESのスタッフが企画からマテリアル選定までを担当し、現場ならではの視点が細部にまで反映されています。

また、別注専用の織ネームも新たに作成され、10周年の特別感が感じられるディテールが満載です。

10周年記念スニーカーで、足元に花を咲かせよう



ACE SHOESの10周年を記念して登場した「PATRICK」との別注スニーカー、ACE10THシリーズ。

鮮やかな「POPPY」と上品な「MIMOSA」、どちらも魅力的なデザインで、日常のスタイリングに華やかさと遊び心を加えてくれます♡

10周年ならではの特別感が詰まった一足で、足元からおしゃれを楽しんで♪この機会にぜひゲットして、10周年の節目を祝いましょう！