一見バラバラに見える単語ですが、同じひらがなが隠れています。
問題：□に共通するひらがなは？□□かく
かん□□
□□りつ
はん□□
□に入るひらがなは何でしょうか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せい正解は「せい」でした。
▼解説
せいかく（性格）
かんせい（完成）
せいりつ（成立）
はんせい（反省）
このように複数の言葉に同じ文字を当てはめる問題は、語彙力と発想力の両方が試されるのがポイント。気づいた瞬間が気持ちいい、定番のひらがなクイズです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)