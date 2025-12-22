【ひらがなクイズ】「□□かく」「かん□□」「□□りつ」「はん□□」に共通して入るひらがなは何？ 言葉の共通点に気づけばスッと解ける初級クイズです。

言葉の共通点を見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見バラバラに見える単語ですが、同じひらがなが隠れています。

問題：□に共通するひらがなは？

□□かく
かん□□
□□りつ
はん□□
□に入るひらがなは何でしょうか？

答えを見る






正解：せい

正解は「せい」でした。

▼解説
せいかく（性格）
かんせい（完成）
せいりつ（成立）
はんせい（反省）

このように複数の言葉に同じ文字を当てはめる問題は、語彙力と発想力の両方が試されるのがポイント。気づいた瞬間が気持ちいい、定番のひらがなクイズです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)