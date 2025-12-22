長期休みに行きたいと思う「滋賀県の温泉地」ランキング！ 2位「信楽温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
いよいよ年末年始の足音が聞こえ始め、家族や親戚と過ごす冬休みの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。穏やかな時間が流れるエリアで、心まで温まるようなひとときを過ごせる場所が注目を集めています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜70代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたいと思う「滋賀県の温泉地」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「焼き物をお土産に買いたい」（60代女性／長崎県）、「信楽焼きの狸を見た後で温泉に入りたい」（10代女性／埼玉県）、「温泉のほか、信楽焼の窯元をたずね、見学や体験をしてみたいから」（30代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「滋賀県はおごと温泉が有名だから」（20代女性／滋賀県）、「幼い頃両親といったところで想い出があるからです」（20代男性／兵庫県）、「琵琶湖のほとりにあり、景色を眺めながらゆっくり温泉に浸かれるから」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国10〜70代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長期休みに行きたいと思う「滋賀県の温泉地」を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：信楽温泉／55票2位は「信楽温泉」でした。信楽焼の産地として知られる信楽町に位置する自然豊かな温泉地です。近隣には買い物はもちろん、陶芸体験を楽しめる施設もあります。ゆったりとした時間が流れる場所として、観光客に人気を集めています。
回答者からは「焼き物をお土産に買いたい」（60代女性／長崎県）、「信楽焼きの狸を見た後で温泉に入りたい」（10代女性／埼玉県）、「温泉のほか、信楽焼の窯元をたずね、見学や体験をしてみたいから」（30代女性／埼玉県）などのコメントがありました。
1位：おごと温泉／103票1位は「おごと温泉」でした。琵琶湖の西岸に位置するおごと温泉は、美しい湖の景色とともに楽しめる温泉地として親しまれています。古くから湯治場として栄え、温泉旅館やホテルも充実しています。アクセスも良好なことから、長期休みに訪れたい場所として多くの支持を集めました。
回答者のコメントを見ると「滋賀県はおごと温泉が有名だから」（20代女性／滋賀県）、「幼い頃両親といったところで想い出があるからです」（20代男性／兵庫県）、「琵琶湖のほとりにあり、景色を眺めながらゆっくり温泉に浸かれるから」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)