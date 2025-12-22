書籍『意外に知らない酒の基本知識』（双葉社）とコミックス『世界の名酒セレクション』（双葉社）の発売を記念し、トークイベントが開催される。

「BARレモン・ハート」連載40周年を記念し、書籍『意外に知らない酒の基本知識』とコミックス『世界の名酒セレクション』の2冊が刊行。それを記念してトークイベントが開催される。今回は、「レモン・ハート」作者の古谷三敏の孫にして大泉学園の実店舗「BARレモン・ハート」のバーテンダーで書籍の監修を務めた古谷陸と、書籍の著者・山内聖子が登場。お酒に関する基本的な蘊蓄や、古谷三敏の思い出話を語る。

当日は「BARレモン・ハート」のオリジナル商品（ウイスキー）を提供。小瓶に入っており、飲めない人はお土産として持ち帰ることが可能。『意外に知らない酒の基本知識』に古谷の思い出の一本として掲載された「八海山」の醸造元である八海醸造株式会社が協賛に入り、知る人ぞ知る限定酒「魚沼で候」も提供される。

■登壇者紹介古谷陸（ふるや・りく）1990年生まれ。漫画家・古谷三敏の孫。祖父の代表作『BARレモン・ハート』に影響を受け、幼少期よりバーテンダーを志す。学生時代にお酒の歴史や文化を学びつつ、高校・専門学校在学中にはバンド「ゴールデンボンバー」のローディーとしても活動。新宿『藤田BAR』にて修行をし、都内のカフェやダイニングバーで現場経験を積み、2015年に『BARレモン・ハート 大泉学園店』を継承。2018年にはECサイト「酒屋BARレモン・ハート」を開設し、2024年にはアートとウイスキーを融合させたブランド【ARTASTE／アルテイスト】を立ち上げる。現在は古谷三敏作品の管理を行いながら、バーテンダー・ブランドプロデューサーとして活動中。

山内聖子（やまうち・きよこ）呑む文筆家・唎酒師。1980年生まれ、岩手県盛岡市出身。22歳で飲んだひと口の日本酒がきっかけで魅力に開眼しライターの道へ。現在は酒にまつわることについて各媒体で執筆する傍ら、2011年より週に一度だけ日本酒バー「后バー有楽」のママを務め、様々な酒イベントで燗番としても活動中。著書に『蔵を継ぐ』（双葉文庫）、『いつも、日本酒のことばかり。』『夜ふけの酒評 愛と独断の日本酒厳選50』『日本酒呑んで旅ゆけば』（3冊共にイースト・プレス）、新刊に『酒どころを旅する』（イカロス出版）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）