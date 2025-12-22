¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡ÙºÇ¿·¹æ¤Ç¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥óÄÉÅéÆÃ½¸¡¡Æ£ÇÈÃ¤¼¤¤é¤¬¾Ú¸À
¡¡¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ùvol.78¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤¬12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥óÄÉÅéÆÃ½¸
¡¡¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ùvol.78¤Ï¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥óÄÉÅéÆÃ½¸¡£2025Ç¯£··î¡¢¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£µýÇ¯71¡£»à°ø¤ÏµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤è¤ë¡Ö¼«Á³»à¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÂå¥×¥í¥ì¥¹ºÇÂç¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ò¼Å¤ó¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤éËÜ»ï¤Ç¤âÄÉÅé¤ÎÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£ÆüËÜ¤ò°¦¤·¡¢À¤³¦¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡ÈÄ¶¿Í¡É¤è¡¢±Ê±ó¤Ê¤ì――¡£
¡¡¡ÖWWE¼Â¶·²òÀâ¼Ô¡¦¥·¥å¥ó»³¸ý»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ûー¥¬¥ó¤òÁí³ç¡×¤ä¡¢¡ÖÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤ËÂÐÀï¤·¤¿¥Ûー¥¬¥ó¤Î°õ¾Ý¤ò²óÁÛ¡×¡Ö¥¥à¡¦¥É¥¯¤¬¥Ûー¥¬¥ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤ËËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡G¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä½ñÀÒ¥·¥êー¥º¤âÈ¯ÇäÃæ¡£¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¡Ê¥¿¥Ä¥ß¥à¥Ã¥¯¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¡Êº´»³Áï¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ°ìµó¼ýÏ¿¡£¸Î¡¦¿·´Ö¼÷¡¢»³ºê°ìÉ×¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â²Ã¤¨¤¿ÂÔË¾¤Î¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ùvol.78ÌÜ¼¡¡ÎÄÉÅéÆÃ½¸¡Ï¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Ûー¥¬¥ó¡Î¾Ú¸À¡Ï¥·¥å¥ó»³¸ý¡¿Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¿¥¥à¡¦¥É¥¯¡¿º´Æ£¾¼Íº¡¿¥¸¥ßーÎëÌÚ¡ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ï¥¶¡¦¥°¥ìー¥È¡¦¥«¥Ö¥¡¿²û¤«¤·¤¥Õ¥í¥ê¥À¸òÍ·Ï¿¡Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ï¡È±Ñ¹ñ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡É¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥é¥¤¥È¡Î¹Í¾Ú¡Ï¥ë¥Á¥ã¡¦¥ê¥Ö¥ì¤Îµ¯¸»¤òÉ³²ò¤¯¡¿Á°ÊÔ¡¡¥á¥¥·¥³½é¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¿·Ê¹¤¬ÁÏºî¤·¤¿¿ÀÏÃ¡ÎÏ¢ºÜ¡ÏÂèÆó¼¡²«¶â»þÂå¤ÎÎÏÆ»»³¡¿Âè3²ó¡¡¡È½Õ¤Îº×Åµ¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©¡Î¥¢¥êー¥Ð¡¦¥á¥Ò¥³¡Ï¥É¥ì¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¡¿¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«½Ð¿È¤Î¡È¹õ¤¤ÃÆ´Ý¡É¡¿¤½¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¹¥¿ー³¹Æ»¤òÃ©¤ë¡¿ÃæÊÔ¡¡½éÍèÆü¤·¤¿¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Î°·¤¤¤Ï¡©¡Î¸½ÃÏ¥ê¥Ýー¥È¡Ï¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ë¥Á¥ã¤Î¥á¥¥·¥³Æ»Ãæµ¡¿Á°ÊÔ¡¡¥Õ¥¨¥ë¥µ¡¦¥²¥ìー¥é¤Î°úÂà¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡Î¸¶±ÙÀ¸¤Î³ÊÆ®¼Ì¿¿Èþ½Ñ´Û¡ÏÂè78²ó¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¡×
¢£¡ØG¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù½ñÀÒ¥·¥êー¥º¡ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ä¡¦¡È¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¡Éº´»³¥µ¥È¥ë¤ÎÂÀ×¡¦²óÁÛ―¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚvs¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¡¦»Õ¥«ー¥ëŽ¥¥´¥Ã¥Á¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡¦ÂÐÃÌ¡á¿·´Ö¼÷¡ß½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯ÄÉ²±―¶âÍËÌë£¸»þ¤ÎÌÔ¸×ÅÁÀâ¡¦¡ÈÇúÃÆ¾®ÁÎ¡É¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤ò¸ì¤ë¡¦¡È°Å¹õ¤Î¸×¡É¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥¬ー¤ò¸ì¤ë¡¦£Í£Ó£Ç¤òÍÉ¤é¤·¤¿£²ÅÙ¤Î£×£×£Æ±óÀ¬¡¦¡Ö¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¡×¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¡¦ÂÐÃÌ¡á½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¡ß»³ºê°ìÉ×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤È¡Ö£Õ£×£Æ¡×¤È¡Ö³ÊÆ®µ»¡×¡¦·ãÇò―¥¶¡¦¥¿¥¤¥¬ー¡õ¥¹ー¥Ñー¡¦¥¿¥¤¥¬ー¡¦¹ÖÀâ―¡ÖºÅÌ²¥»¥é¥Ôー¡×¤È¡ÖÉð»ÎÆ»¡×¡¦ÂÐÃÌ¡á¿·´Ö¼÷¡ß½éÂå¥¿¥¤¥¬ー¥Þ¥¹¥¯¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Î»þ¡Ä¡ÈÇ³¤¨¤ëÆ®º²¡É¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¡¦ÀïÉ¾―¡È¾¼ÏÂ¤Î´àÎ®Åç¡ÉÎÏÆ»»³vsÌÚÂ¼À¯É§
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë