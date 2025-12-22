ローソンストア100「選べるおせち」発売！ 予約不要＆お手頃価格の全43種ラインナップ
「ローソンストア100」は、12月25日（木）から、家族構成や好みに合わせて必要な分だけ選べるオリジナル商品「選べるおせち」を、全国の店舗で発売する。
【写真】本格中華や肉系メニューも！ バリエーション豊かなおせちラインナップ
■好きな素材を好きなだけ選べる
今回登場するのは、定番から高級食材まで少量パックでそろい、好きな素材を好きなだけ、お手頃価格で選べる「ローソンストア100」オリジナルのおせちシリーズ。
ラインナップは全43種類で、「黒豆」や「伊達巻」などの従来の和風おせちに加え、「黒酢酢豚」や「海老のチリソース煮」といった本格中華食材、洋風の「北海道産豚のテリーヌ」や「合い鴨スライス パストラミ」などの肉系メニューも充実しており、おせちが苦手な人や若い世代でも取り入れやすい構成となっている。
また特設サイトでは、料理研究家・小林睦美氏が監修した盛り付けアイデアを提案。単身や夫婦2人などで楽しめる“ちょこっとおせち”や、パーティにぴったりな“肉推しおせち”など、ありそうでなかったアイディアが紹介されている。
なお、本シリーズは数量限定のため、なくなり次第終了となる。
【写真】本格中華や肉系メニューも！ バリエーション豊かなおせちラインナップ
■好きな素材を好きなだけ選べる
今回登場するのは、定番から高級食材まで少量パックでそろい、好きな素材を好きなだけ、お手頃価格で選べる「ローソンストア100」オリジナルのおせちシリーズ。
ラインナップは全43種類で、「黒豆」や「伊達巻」などの従来の和風おせちに加え、「黒酢酢豚」や「海老のチリソース煮」といった本格中華食材、洋風の「北海道産豚のテリーヌ」や「合い鴨スライス パストラミ」などの肉系メニューも充実しており、おせちが苦手な人や若い世代でも取り入れやすい構成となっている。
また特設サイトでは、料理研究家・小林睦美氏が監修した盛り付けアイデアを提案。単身や夫婦2人などで楽しめる“ちょこっとおせち”や、パーティにぴったりな“肉推しおせち”など、ありそうでなかったアイディアが紹介されている。
なお、本シリーズは数量限定のため、なくなり次第終了となる。