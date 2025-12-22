「おかえりなさい！」26歳GKが川崎にレンタルバック「成長した姿を楽しみにしてるね！」「また一緒に頑張ろう」などファン期待
川崎フロンターレは12月22日、いわきFCへ期限付き移籍していたGK早坂勇希の復帰を発表した。
川崎のアカデミーで育った早坂は、大学は桐蔭横浜大に進学すると、卒業後の2022年に川崎に加入。２年目まで公式戦の出場はなく、24シーズンに待望のJデビューを飾り、25シーズンはレンタル先のいわきで16試合に出場した。
26歳守護神はクラブの公式サイトを通じて復帰を報告。「成長した姿でアジア青覇、タイトル獲得のために全力で戦います」と意気込む。クラブの公式Xでも伝えられると、以下のような声があがった。
「おかえりなさい！」
「また一緒に頑張ろう」
「ハヤさん帰ってきた」
「スタメン奪うくらいに化けてほしい」
「復帰はあちー」
「この日を心待ちにしておりました」
「成長した姿を楽しみにしてるね！」
１年ぶりの帰還を歓迎し、川崎での活躍を楽しみにしているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
