¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔÊý¿Ë Å±²óµá¤á¤ë¡¡¶µ¿¦°÷¤é¡Ö°ìÊýÅª¤Ê·×²è¡×¡¡¹Åç
¸©¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔÊý¿Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸úÎ¨²½¤Î¤ß¤ò½Å»ë¤·¤¿°ìÊýÅª¤Ê·×²è¤À¡×¤È¤·¤Æ¶µ¿¦°÷¤é¤¬Å±²ó¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ï£²£°£³£³Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£±³ØÇ¯£´³Øµé¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÅÔ»ÔÉô¤Î¸©Î©¹â¹»£²£²¹»¤ò£¹¹»¤ËºÆÊÔ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î¶µ¿¦°÷¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÁ´¹Åç¶µ¿¦°÷ÁÈ¹ç¡×¤Ê¤É£³ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¼ÂÂÖ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸úÎ¨²½¤Î¤ß¤ò½Å»ë¤·¤¿°ìÊýÅª¤Ê·×²è¤À¡×¤È¤·¤ÆÊý¿Ë¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹Åç¶µ¿¦°÷ÁÈ¹ç ¿ÀÉôÂÙÉû°Ñ°÷Ä¹¡Ö¸øÎ©¹â¹»¤ÎÌò³ä¤¬Èó¾ï¤Ë·Ú»ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©¶µ°Ñ¤ÏÍèÇ¯£±·î¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è°Æ¤ò¼¨¤¹Í½Äê¤Ç¡¢º£²ó¤Î°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
