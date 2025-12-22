¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î·ø»ý¡×°Õ¸«½ñ¤ò²Ä·è¡¡¸©µÄ²ñ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¡¡¹Åç
¸©µÄ²ñ¤ÇÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î·ø»ý¤òÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñ¤Ç¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µÄ°÷Á´ÂÎ¤Î£¸³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¼«Ì±µÄÏ¢¤Ê¤É£³²ñÇÉ¤¬À¯ÉÜ¤ËÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î·ø»ý¤òµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ËÊ¼´ï¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÍ£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤Ç¤¢¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñ ÃæËÜÎ´»ÖµÄÄ¹¡Ö³ËÇÑÀä¡¢À¤³¦¹±µ×Ê¿ÏÂ¤½¤ì¤òÁ´¤¯µÕ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄì¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï²æ¡¹¤Ïµö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤Ë¤âºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤âº£²ó¤Î²æ¡¹¤Î°Õ¸«½ñ¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢´±Å¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Èó¸ø¼°¤Î¼èºà¤Î¾ì¤Ç¡Ö³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢¸©ÈïÃÄ¶¨¤Ï¡ÖÃÇ¤¸¤Æµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¹³µÄÊ¸¤òÀ¯ÉÜ°¸¤Æ¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£