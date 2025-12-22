¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½éÍ¥¾¡¡ª»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£Ì¯¹â»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£

¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¦¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤ÎÂè2Àï¡£Ì¯¹â»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»³ÅÄÎ°À»¤Ï2ËÜÌÜ¡£¹â²óÅ¾²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥À¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¤ä¥í¥Ç¥ª¤Ê¤É»³ÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤­¡¢¼¡¡¹¤È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¡Ø94.50¡Ù¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤äÊ¿ÌîÎ®²Â¤Ê¤É¶¯Å¨¤òÍÞ¤¨¤Æ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½ºÇ¸å¤Î4ÏÈÌÜÁè¤¤¤Ç¤âÂç¤­¤¯¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£