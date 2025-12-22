¡Ú¥¹¥Î¥Ü¡Û¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç»³ÅÄÎ°À»¤¬WÇÕ½éÍ¥¾¡¡ª¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê¡Ú¿·³ã¡Û
¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£Ì¯¹â»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Îー¥Üー¥É¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¤¬¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¦¥Ïー¥Õ¥Ñ¥¤¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ù¤ÎÂè2Àï¡£Ì¯¹â»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»³ÅÄÎ°À»¤Ï2ËÜÌÜ¡£¹â²óÅ¾²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥À¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥¯¥Ä¥¤¥¹¥È¤ä¥í¥Ç¥ª¤Ê¤É»³ÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¡¢¼¡¡¹¤È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¡Ø94.50¡Ù¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¤äÊ¿ÌîÎ®²Â¤Ê¤É¶¯Å¨¤òÍÞ¤¨¤Æ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½ºÇ¸å¤Î4ÏÈÌÜÁè¤¤¤Ç¤âÂç¤¤¯¥êー¥É¤òÃ¥¤¤¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
