NHKの関連会社であるNHK出版は22日社員2人を懲戒解雇、社員1人を減給処分したと公表しました。

NHK出版によりますと、NHKが発行する書籍の流通拠点である「NHK出版流通センター」から運送業務を委託されていた業者が出版物を輸送するトラックの台数を水増しして2023年度以降少なくとも約700万円を不正に請求していたということです。

これに関連して、NHK出版のマーケティング管理部担当部長と副部長の2人は架空請求を疑わせる事実を認識していながら看過し、同社に損害を与えていたことがわかりました。

このほかにも、担当部長は同じ運送業者から依頼を受け、同センターの修繕工事の発注先を特定の業者が選定されるようにし、見返りとして現金約93万円を受け取っていました。

また、副部長は同社の重要な内部情報を繰り返し運送業者側に漏えいしていたことがわかりました。NHK出版は22日担当部長と副部長を懲戒解雇し、上司である部長を減給処分としました。

NHK出版は「重大なコンプライアンス違反であり、深くお詫びします。社内のチェック体制を見直し、コンプライアンス意識を向上させるとともに、再発防止に向けた取り組みを徹底してまいります」とコメントしています。